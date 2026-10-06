「阿一」布偉傑宣布將告別香港移居福岡　曾經歷生意失敗兼欠債

昔日憑無綫處境劇《同事三分親》「阿一」這一角色深入民心、被譽為TVB「御用老外」的布偉傑（Brian Burrell），自8年前選擇離巢後便大幅減少幕前演出。近年坊間對其去向眾說紛紜，傳他已悄然離港。現年54歲的他，近日親自於社交平台拍片吐露心聲，不僅親自闢謠證實自己一直留港，更宣佈即將移居日本福岡。

布偉傑憑無綫處境劇《同事三分親》「阿一」這一角色深入民心。（劇集截圖）

舉行音樂劇告別香港

熱愛音樂的他，在2018年約滿離巢後曾自組樂隊「港三港四」於各處表演，去年更一度重返娘家參與《中年好聲音4》海選，展現音樂才華。近日，布偉傑於社交平台透露將於10月中在港舉行兩場一人音樂劇《阿一·點止鬼佬咁簡單2—植根》。全場演出將以全廣東話進行，透過18首歌及一個半小時的「唱談」，向觀眾親口講述他近年在港生活的真實經歷。布偉傑表示，這次音樂劇極可能是他在香港最後一次大型舞台演出，因為完成最後兩場表演後，他便會正式搬往日本福岡展開人生新一頁。

布偉傑於社交平台透露將於10月中在港舉行兩場一人音樂劇。（FB@Brian Burrell 布偉傑）

坦言曾「搬家5次、生意倒閉兼欠債」

入行二十年的布偉傑，曾演活無數警察、奸商及路人等外國人角色。他感嘆以前覺得自己作為一個搞笑的「鬼佬」，不應向外界訴苦，但其實離巢電視台後的這十年來，自己經歷了極多挫折：「呢十年，我搬過五次屋、生意倒閉過、欠過債、婚姻行到一段好難嘅路、朋友一個一個走。」布偉傑坦承這段期間過的並不容易，但如今選擇坦然面對，不再只扮演「鬼佬」，而是要演回最真實的自己。

布偉傑坦言曾「搬家5次、生意倒閉兼欠債」。（FB@Brian Burrell 布偉傑）

布偉傑坦言曾「搬家5次、生意倒閉兼欠債」。（FB@Brian Burrell 布偉傑）

放棄IT高薪工作追演藝夢

事實上，布偉傑背景相當亮眼，畢業於美國猶他州大學的他，主修中國文學與亞洲研究，語言天份極高，除了英語及廣東話流利之外，亦精通普通話及柬埔寨語，甚至曾任職法庭翻譯員。當年為了投身娛樂圈追夢，他毅然放棄高薪的IT工作，由底層臨時演員一步步做起。加入TVB後，他憑藉一口對答如流的廣東話脫穎而出，在《同事三分親》、《珠光寶氣》等經典劇集中頻頻飾演高級警司或外籍高層，專業形象深入民心。

「阿一」布偉傑在《珠光寶氣》以警司身份出場，之後他會轉職到天堃集團擔任高層。（電視畫面）

布偉傑是無綫專御用外國人，説得一口流利廣東話的他在2001年開始為無綫拍攝劇集，去年約滿正式離開無綫。（《福爾摩斯奶》劇照）