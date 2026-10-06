蒙嘉慧揭昔日TVB片場秘辛　爆陳豪拍劇拍到脫節：唔知咩叫放題

撰文：亞瑟
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現年53歲的前TVB當紅花旦蒙嘉慧（Yoyo）近年逐漸淡出幕前，享受生活。日前她激罕接受資深傳媒人金成主持的YouTube節目《叔叔的愛》（番外篇）深度專訪，大談人生心路歷程與婚姻生活。專訪中，曾主演《妙手仁心II》、《法證先鋒》、《溏心風暴》等多部無綫經典劇集的蒙嘉慧，首次爆料當年在TVB拍劇期間，因同劇演員陳豪（Moses）的一句無心之言，令她心靈震撼，從而改變整個演藝生涯與人生價值觀。

蒙嘉慧被監製指不懂珍惜機會。（YouTube@叔叔的愛）
《溏心風暴》（YouTube@叔叔的愛）
蒙嘉慧與劉德華拍《暗戰》。（YouTube@叔叔的愛）

陳豪拍劇拍到脫節　不知「放題」為何物

在專訪中，主持人金成談及無綫藝員當年的日夜顛倒拍劇模式。蒙嘉慧坦言自己當年一年最多只拍九個月劇，其餘時間堅持「推劇」休息，雖然常被旁人指「不懂珍惜機會」，但她坦言背後全因陳豪的一段爆笑又令人心酸的對話。

蒙嘉慧回憶道，當年在片場休息時，與同劇演員閒聊討論下班後去吃日式放題：「有一次陳（陳豪）……我就唔知同邊個演員傾開偈，我哋去食放題。跟住Moses（陳豪）走埋嚟問：『咩叫放題呀？』我當時好震驚：『放題你都唔知？』」陳豪：「我喺TVB拍咗兩年，基本上唔係呢個廠就係嗰個廠，我唔知出邊有啲咩事發生，我唔知咩叫放題。」蒙嘉慧心諗：「Oh no，我唔要做咁嘅人。」

蒙嘉慧想收工食放題。（YouTube@叔叔的愛）
陳豪拍劇脫節不知「放題」為何物。（YouTube@叔叔的愛）

蒙嘉慧堅持「拍九休三」　拒當「被工作掏空」的演藝機器

陳豪這句真誠無奈的回應，當場震撼了蒙嘉慧。她意識到無間斷的拍劇生活，竟會令一個人與現實社會徹底脫節，甚至連最普通的流行飲食文化都不知曉：「我心諗我唔要做咁嘅人，我覺得人生唔應該係咁嘅，應該有啲時間去望下外面的世界。」她認為演員如果不去體驗真實生活，演出只會變得空洞無物。「不同階段看事情的感受都不一樣，生活體驗才是演技的真正來源。」經歷這次「放題事件」後，她更堅定自己「拍劇九個月、休息三個月」的生活原則，絕不為爭功名而過度透支人生。

蒙嘉慧聽完陳豪番話後，心想自己不要做這樣的人。（YouTube@叔叔的愛）
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