楊鎧凝揭名古屋亞運義工日津貼僅50港元　銀髮族禮儀人員惹熱議

撰文：亞瑟
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第20屆愛知・名古屋亞洲運動會日前落幕，今屆賽事因安排混亂、隊巴送錯場館及誤播國歌等低級失誤，遭外界封為「史上最差亞運」。其中頒獎禮上由白髮蒼蒼長者擔任禮儀人員的「銀髮頒獎團」，更引發全球網民熱議。對此，正在日本留學的昔日童星「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）日前於社交平台發文，親自揭開亞運義工招募的幕後真相。

名古屋亞運禮儀公公婆婆。（賽事直播截圖）
楊鎧凝轉眼間已由稚氣的小童星蛻變為18歲的美少女。（FB@Celine 楊鎧凝）
5歲的「美心妹妹」楊鎧凝小妹妹（Celine）好可愛！（網上圖片）

爆義工每日津貼僅50港元

楊鎧凝於帖文中透露，自己早前曾收到亞運義工的招募邀請，但相關條件令人卻步：「之前都有亞運義工搵人嘅offer，但係timing太差，地方太遠，每日得1000日圓（愛知名古屋亞運志工表訂定額的活動費約50港元）津貼，交通費住宿食自己。」更直言除非有學生住得近，如此苛刻的待遇，根本不可能吸引學生請假前往，最終名額自然由時間充裕且不計較酬勞的當地退休長者承擔。

爆亞運會義工待遇。（FB@Celine 楊鎧凝）

揭日本少子化與人手短缺

楊鎧凝更進一步分析，「禮儀公公婆婆」的出現實質反映了日本嚴峻的少子化及勞動力短缺問題。她分享自身生活體驗，指其學校附近的火車站下午三點後便無職員駐守，乘客全靠自律繳費，顯示鄉郊地區對人手不足早已習以為常。她感嘆今次若非透過亞運全球直播，外地觀眾難以窺見日本當前的真實窘境，並直言：「日本好多地方唔係同大家想嘅一樣㗎」。

更直言鄉郊早成人手短缺重災區。（賽事直播截圖）
名古屋亞運會遭外界封為「史上最差亞運」。（FB@Celine 楊鎧凝）
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