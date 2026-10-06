東張西望｜觀塘中學嚴管5分鐘小息限3人如廁　班長陷兩難壓力爆煲

觀塘聖若瑟英文中學日前公布「5分鐘小息秩序須知」，強制要求學生於小息期間留在座位，同時校方設立懲罰機制，未獲得同意而擅自離座的學生將被記錄。該規定的嚴厲程度如同回到幼稚園，對此，負責執行審批離座工作的班長陳同學（化名）則向TVB節目《東張西望》主持王汛文透露，認為此舉安排十分不合理，更令自己壓力過大。



聖若瑟英文中學（St. Joseph's Anglo-Chinese School）。（學校官網）

5分鐘小息僅限3人去洗手間

聖若瑟英文中學（St. Joseph's Anglo-Chinese School）日前因班別發生衝突事件，校方於9月30日公布「5分鐘小息秩序須知」，強制要求學生於小息期間留在座位。根據新公布的規定，學生如需要離座前往洗手間，必須事先獲得現場教師或班長批准，同一時間每班僅限最多3人離開教室前往洗手間。

聖若瑟英文中學（St. Joseph's Anglo-Chinese School）日前公布「5分鐘小息秩序須知」引發爭議。（Threads圖片）

校方同時設立懲罰機制，未獲得同意而擅自離座的學生將被記錄。累積違規3次者，必須於15分鐘小息前往教師室報到，校方同時會通知家長；累積違規6次者需要留堂處分；累積達16次者則會被正式記缺點一次。相關規定公開後隨即在網絡引發大量關注與議論。

相關規定在網絡引發大量關注與議論。（節目截圖）

班長承擔審批權坦言壓力爆煲

負責執行審批離座工作的班長陳同學（化名）向TVB節目《東張西望》主持王汛文透露，學校每日設有3個小息，包含一個15分鐘小息及兩個5分鐘小息。陳同學指出，新安排將審批離座權力放在班長身上，令他在協助同學與執行校方規定之間陷入兩難局面。

班長陳同學（化名）向TVB節目《東張西望》主持王汛文坦言個人壓力爆煲。（節目截圖）

陳同學坦言個人壓力爆煲，如今學生前往洗手間受到限制，擔心自己日後遭到同學針對。陳同學還補充說明，校方公佈新政策前，未有向教師、學生及家長進行諮詢，質疑校方政策透明度不足。

陳同學既擔心同學生理需要受到限制，又憂慮自己日後會遭到同學針對。（節目截圖）

陳同學還補充校方公佈新政策前，未有向教師、學生及家長進行諮詢。（節目截圖）

家長質疑校方「斬腳趾避沙蟲」

市民與家長亦對校方做法提出質疑，有家長批評校方「斬腳趾避沙蟲」，認為限制去洗手間無法解決學生打架衝突問題；同時有學生表示生理需要無法控制，難以於課室內忍耐。網民則於討論區留言質疑配套「學校有否提供尿片？」，更有網民諷刺學校「每人派個痰罐上課吧」。

市民對校方做法提出質疑。（節目截圖）

有家長批評校方「斬腳趾避沙蟲」。（節目截圖）

同時有學生表示生理需要難以控制。（節目截圖）

《東張西望》團隊隨後向涉事學校查詢，校方回應指5分鐘時段主要供學生整理情緒、準備課本及銜接下一節課堂，強調措施屬於「安全和秩序」考量，並非全面禁止去洗手間，學生於上課期間如有生理需要，隨時可向老師提出，並稱措施獲得普遍家長理解。面對爭議，校方其後將5分鐘小息正式改稱為「轉堂時段」，但班長所承受的壓力與學生離座安排，仍然是整場風波中最受關注的一環。

《東張西望》團隊向校方查詢爭議來源。（節目截圖）