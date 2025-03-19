金秀賢11年前傳與G.E.M.鄧紫棋同居　曾出三不政策提防女方炒作

金秀賢被出與已故女星金賽綸戀愛過往，在親密合照陸續被曝光後，認了曾是情侶關係，強調是在女方成年後才開始交往。然而其三度否認，加上金秀賢公司與金賽綸之間的賠償金財務問題惹網友熱議。



金秀賢11年前傳與G.E.M.鄧紫棋同居。（ig＠gem0816）

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網友還翻出他曾和香港小天后鄧紫棋合作，當時傳出「男方端出3不政策防女方炒作」，如今金秀賢男神形象崩壞，網友回看當時鄧紫棋處境，心疼喊「多委屈啊」。

金秀賢與鄧紫棋曾於2014年在中國合拍朱古力廣告，當時金秀賢已憑《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》等人氣韓劇成為韓流男神，鄧紫棋也因參加陸綜《我是歌手》第二季在亞洲爆紅，被視為國際男、女神合作交流，但卻傳出金秀賢方有「不簽名、不合照、不聊天」3不政策，甚至還要求住不同酒店，而之所以男方嚴防是因為拍攝前曾傳出二人同居的謠言。

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當年鄧紫棋曾因與金秀賢緋聞受到批評，如今網友翻出當年事件，表示：

「還鄧紫棋清白」

「有點過份了」

「黑料滿滿啊」。



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