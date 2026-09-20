鄧紫棋深圳開唱出事　升降台突故障卡高空　嚇到腿軟：快尿出來

鄧紫棋「I AM GLORIA」巡演歷時3年多，去年升級成為2.0版，上周起重返內地深圳連唱12場，卻在昨晚發生舞台意外，讓她心有餘悸驚呼：「我感覺我都快要在台上尿出來了，很嚇人耶！」



她昨晚按慣例躍上巨大獅子裝置開場，唱到《灰狼》時隨著升降裝置降至舞台，卻突然發生機械故障，數度來回升降的她緊緊抓住保命欄杆，所幸機關恢復正常，她仍繼續完成演出。

鄧紫棋重返深圳開唱，卻發生舞台意外，讓她心有餘悸。(ig@gem0816)

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後來她向觀眾坦言，自己的雙腿仍然不斷發抖，這是2.0版進行90多場以來初次出現意外，

嚇死我了！我剛剛降下來時，我感覺我都快要在台上尿出來了，很嚇人耶！原來是會雙腿發抖。

首次遇到機關出包，鄧紫棋感性稱幸好有歌迷的支持以及尖叫聲，「看到你們時，就覺得一切可以放在過去，不需要記得了，感謝你們給我力量」。她說舞台其實很像是人生一樣，永遠不知道什麼時候會遇到小挑戰，因此要學習笑著面對各種難題，便能夠迎刃而解。

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