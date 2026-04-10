上海16歲癱女誤買鄧紫棋門票平台拒退　父哽咽：是1個月家用

近日，上海的歐陽先生求助稱，自己16歲的女兒欣欣癱瘓在床，且存在認知障礙，因「手誤」預訂了一張2000多元（人民幣，下同）的鄧紫棋演唱會門票。自己家庭困難，女兒也無法到場觀看，想要申請退票平台卻稱「售出不退」，除非讓法院提供無民事行為能力人證明，讓他非常苦惱。



歐陽先生表示，女兒4年前遭遇車禍，醒來後無法說話，四肢癱瘓。後經司法鑑定，認定為肢體一級和精神二級殘疾，護理依賴程度為完全護理依賴。女兒的康復花光了家裏全部積蓄，妻子又患病喪失工作能力，現在就靠歐陽先生駕駛網約車賺錢養家。

香港知名女歌手鄧紫棋近日正舉行世界巡迴演唱會。（鄧紫棋IG）

上海16歲癱女錯買演唱會飛拒退：

欣欣全身只有兩隻小拇指可以動，歐陽先生給她準備了一個平板電腦作為消遣。3月30日下午5點多，歐陽先生發現女兒微信上有一條2000多元的支付記錄，是她在「摩天輪」票務平台買了一張4月9日鄧紫棋的中國台北站演唱會門票。

歐陽先生說：「女兒以前就喜歡聽鄧紫棋的歌，估計是看到了她的演唱會，不小心點進去的。」女兒的微信綁定了她的銀行卡，卡里的存款是爺爺奶奶外公外婆給她存進去用作應急的錢，沒想到卻被用來購買了演唱會門票。

歐陽先生立即聯繫平台，將女兒的實際情況向對方詳細陳述，懇請平台幫忙退票，客服卻稱，按照平台規則，已售出門票無法退款，除非讓法院提供購票人無民事行為能力人證明，並且證明是她本人購買的才能退。

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「我去哪裏開這樣的證明？要是我能看到她在購票肯定第一時間就直接制止了。」歐陽先生直言，平台的要求完全是強人所難，根本不考慮實際情況：「我們家本來就是低保家庭，這2000元的門票錢就是我們家一個月的生活費，實在是承受不了這個損失。」

對於歐陽先生反映的情況，記者撥打了「摩天輪」客服電話，並以媒體身份要求核實，在提供了相關訂單號、證件訊息後，客服人員表示已經記錄在案，將向上匯報，後續會進行反饋。但截至發稿，記者尚未收到回覆。

（編按：據新民晚報最新報道，涉事「摩天輪」票務平台現已全額退還票款。）

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