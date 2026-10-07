醫生，你有病？｜方東昇直擊神醫變病人　外科名醫過勞失智忘妻兒

方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉去年推出《真相猜情尋》，多角度拆解李小龍猝死之謎，今年再度攜手，新節目《醫生，你有病？》播放時間由10月5日起，逢周一至五晚九點半在翡翠台播映。



新節目《醫生，你有病？》將由10月5日起，逢周一至五晚九點半在翡翠台播映。（公關提供）

首發宣傳概念玩轉TVB經典醫療劇

《醫生，你有病？》在《TVB年中節目巡禮2026》中率先曝光，當時的宣傳對白已極有Gimmick，玩轉TVB經典醫療劇集劇名：「妙手仁心，真的百毒不侵？ON CALL 36小時，做到自己有病都唔知？外界眼中的神，如何面對最脆弱的自己？一起揭開白袍之下最真實的醫生故事！」

三位主持（左起）：李嘉嘉、方東昇、黃曉瑩。（公關提供）

尋找「非一般病人」—醫生

卸下白袍，醫生都是血肉之軀。擁有「尋人DNA」的方東昇團隊，今次目標是「非一般病人」。打開這部「尋病人記」，原來是一本醫生難唸的經。醫生身體不適會求醫？還是自己開藥？醫生有病會戒口？還是百無禁忌？醫生是「最專業的病人」？還是「最難搞的病人」？

呢三個字「快狠準」形容方東昇團隊一樣貼切。（公關提供）

直擊醫生睇醫生

以多角度兼有趣敍事手法見稱的方東昇團隊，在《醫生，你有病？》中施展渾身解數，全方位解構「醫生病人」，除了直擊醫生睇醫生一刻，上門家訪，又透過趣味小遊戲，讓觀眾更深入了解醫生真實面貌。採訪過程，更遇上一些意想不到的經歷，現實比醫療劇更戲劇化，絕對值得期待。

「Q版醫生」宣傳片引爆網民洗版式嗌期待

為配合節目趣味多元角度，多次揚威國際的TVB企業傳訊部品牌傳播科，早前推出趣味十足的宣傳短片，打造多個Q版醫生，透過具體影像塑造節目輕鬆有趣的氛圍，拉近醫生及觀眾距離。短片瞬間在網絡引爆期待，網民紛紛留言期待「方東昇團隊」再為TVB資訊節目締造傳奇：「方東昇作品很有觀賞價值」、「多面角度睇一件事，正」、「好多醫生病過普通人」「方東昇團隊敢作敢為，大開眼界。」

「Q版個案醫生」真係好Cute。（公關提供）

多位醫生分享患病日常

參與《醫生，你有病？》拍攝的醫生，有港大醫學院院長劉澤星、中大醫學院院長趙偉仁、腎科專科醫生蔡堅、「10A狀元」心胸肺外科醫生余思遠、美國兒科醫生王玉珍、獲「罕見疾病貢獻獎」的陳燕麟等。他們面對的病，有的看似無關痛癢，有的重創職業生涯，想知各位醫生如何面對患病日常，就要密切留意TVB全新資訊節目《醫生，你有病？》！

+ 5

《醫生，你有病？》首星期五集內容簡介

1. 讀寫無障礙？

喜歡讀書寫字，偏偏讀寫障礙；口水多多，但不幸患口吃、抽動症。中英文字怎寫都錯，高考中英文僅僅及格。輸在起跑線的丁錫全，如何跨過重重障礙，考入醫科？讀醫期間，他又如何克服艱深的醫學術語，最終成為精神科醫生？

2. 院長的痛腳

熱愛跑步，卻不明暈倒，多次路過鬼門關，積下一堆舊患，最終要向現實低頭。痛楚面前，人人平等，港大醫學院院長劉澤星也不例外。為免被捉「痛腳」，決心上手術台，原來病人也不易做？

3.「家庭」醫生

畫國畫、打網球、做手術，都靠同一雙手，但醫生都會有職業病？中大醫學院院長趙偉仁不單自醫，更是自己家庭的醫生，究竟是得心應手，還是相當棘手？醫學院沒教的一課，如何由「至親離世」來補上？

4.強人不是你？

狀元和醫科已劃上等號，但十優狀元余思遠的醫科之路有點曲折，未駐院，先住院，成為活生生的教材，心胸有病醫得好，心結要解如何是好？貴為微創手術先驅，外科名醫嚴秉泉竟然遇上柏金遜症。救人無數的手也會顫抖，當妙手不妙，被迫放下手術刀，提早退休，究竟路在何方？

5.失智醫生

有醫生執照，但沒執業17年，台灣外科醫生蔡伯羌外表與常人無異，但行為像小孩，除了能醫不自醫，還不能自理，更忘記妻兒和自己，一切跟醫生過勞有關？ON CALL超過36小時，做到有病都不自知？