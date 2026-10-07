陳冠希自爆「冇錢買車飛」回港　急Call王嘉爾借三百蚊迷因成真

陳冠希（Edison）近年雖淡出演藝圈，但一舉一動依然引爆話題！近日他突然在社交媒體上載緊急求助影片，聲稱自己正身陷廣州「身無分文」，急需借300蚊買車飛回港，更火速Tag爆香港男神王嘉爾（Jackson）求救，影片一出即時震撼全網！豈料這場震驚娛樂圈的「借錢鬧劇」，背後竟藏著驚天大反轉！



陳冠希（Edison）。（微博@edc陳冠希）

王嘉爾（Jackson）。（微博@王嘉爾）

陳冠希視像通話求救 問王嘉爾借「300人仔」回港

陳冠希日前公開向王嘉爾求救，著急寫道：「Need some help for my commute please @王嘉爾」。片中他深呼吸後愁眉不展直言：「Jackson, man need favor bro……我而家喺廣州，我需要三百人仔買飛回香港！」面對大哥突發求助，王嘉爾二話不說秒速轉發帖文並承諾：「Im here anytime 馬上安排！」二人一唱一和默契十足，令不少提心吊膽的網民吃驚不已。

公開向王嘉爾求助。（微博截圖）

王嘉爾秒速轉發該帖文。（微博截圖）

陳冠希深呼吸後愁眉不展。（微博@edc陳冠希）

陳冠希向王嘉爾借300蚊回港。（微博@edc陳冠希）

神還原「微信轉帳300塊」迷因

正當大家為這對好兄弟緊張之際，真相隨即曝光！原來「陳冠希 300塊」源自早年網民模仿其「港普」口音的經典詐騙迷因（Meme），一句「我是陳冠希，我現在在LA遇到很壞很壞的人，微信轉帳300塊幫我回香港……我對你敬禮 Salute」洗腦全網多年。

「陳冠希 300塊」一梗洗腦全網多年。（微博@edc陳冠希）

今次陳冠希親自「玩梗」二創，聯手王嘉爾大演雙簧，實則是為二人主理潮牌CLOT與TEAM WANG design的「ON MY WAY」重量級聯名預熱！由網絡詐騙梗搖身一變成頂級行銷，真相大白後網民紛紛笑爆，大讚「這波宣傳簡直神級」！