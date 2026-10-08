演員王星被賣豬仔到緬甸細節曝光　4日遭轉賣3次：缺的是人不是錢

央視紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》近日首度披露一宗震驚各界的跨境人口販運案細節。內地男演員王星於2024年底因輕信微信群組內的一則「赴泰拍戲」通告，遭假劇組誘騙至泰緬邊境，隨後被武裝人員控制並偷渡至緬甸妙瓦底電詐園區。他在短短4天內被明碼標價轉賣3次，所幸其女友及時接獲求救暗號報警，在中泰緬三國警方聯合營救下成功脫險。

王星被救回時神情依然恍惚。（微博圖片）

女友嘉嘉發現王星失聯後，立即聯絡上海警方、中國駐泰國大使館等相關方面尋求協助。（微博圖片）

王星被賣豬仔細節曝光。（微博@演員_王星）

為日薪2500被騙至泰國拍戲

案情顯示，2024年末，王星在演員微信交流群中看到由自稱「副導演」顏十六發布的泰國拍戲通告。對方以「劇組包辦機票住宿」及「每日薪酬2500元人民幣」等優厚條件，消除了王星的防備心。

2025年1月3日凌晨，王星飛抵泰國曼谷。然而，前來接機的車輛並未前往市區預訂酒店，而是突然改道，直奔泰緬邊境的達府湄索縣（Mae Sot）。沿途察覺異常與危險的王星，隨即按照事前與女友的約定，發出一條看似平常卻暗藏玄機的求救短訊：「貓餵了沒有」。當車輛行駛至一間超市附近時，王星被安排換乘，隨即被兩名身份不明的人員嚴密控制在車內。不久後，多名持槍武裝人員強行將其挾持渡河偷渡進入緬甸妙瓦底地區，王星隨即與外界徹底失去聯繫。

「副導演」聲稱劇組包機票酒店日薪2500。（紀錄片截圖）

王星與女友約定求救短訊：「貓餵了沒有」。（紀錄片截圖）

王星4日內被轉賣3次 用錢贖身被告知缺人不缺錢

進入妙瓦底後，王星淪為人口販賣團夥手中的「商品」。在短短4天時間內，他先後被關押並輾轉販賣至當地的阿波羅園區、環亞園區旁的「黑園區」，最終被轉賣至凱旋園區，期間遭到明碼標價連續轉賣3次。據披露，王星在被囚期間曾嘗試與人口販賣團夥談判，希望能以支付贖金的方式換取自由。然而，犯罪分子態度冷酷，斷然拒絕其要求並直言：「在妙瓦底，最缺的是人，而不是錢。」