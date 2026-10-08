方力申勇奪15公里馬拉松游泳賽冠軍　賽後抱寶貝女合照爆發父愛

「飛魚王子」方力申（小方）日前正積極備戰將於11月中登場的35公里「港澳慈善游2026」。他早前特別報名參加了本港指標性的「Clean Half」淨港馬拉松游泳賽，賽道由赤柱正灘出發，沿途橫跨多個海灣，一路奮力划水直達深水灣終點，為接下來的跨海極限挑戰熱身。

方力申報名參加「Clean Half」淨港馬拉松游泳賽。（IG@alexfongliksun）

方力申勇奪男子單人組冠軍

方力申在社交平台分享了自己的高強度行程與訓練進度。他在10月1日先與學生、隊友、舊生及企業一同游泳籌款，3小時內游了11公里。隨後於10月2日，他又奔波至茂名工作，經歷10小時來回車程，直至凌晨3點才回到家中。

方力申勇奪男子單人組冠軍。（IG@alexfongliksun）

方力申勇奪男子單人組冠軍。（IG@alexfongliksun）

雖然休息時間極短，但他在10月3日早上9:30便毅然參加15公里的「Clean Half」比賽。相中見他在水中奮力揮臂划水，途中不斷補充體力，展現出飛魚的強悍實力，最終以3小時40分鐘的佳績成功完賽，更勇奪男子單人組第一名。

方力申勇奪男子單人組冠軍。（IG@alexfongliksun）

賽後抱愛女合照畫面極溫馨

完賽後的方力申貼出近照，可見眼部明顯腫脹，他亦坦言感到「腰痛頸硬」，展現出極高的毅力，亦特別感謝背後默默支持他的強大後盾，包括拍攝團隊、護航的CP與十仔、消防獨木舟隊的Jonathan及YC，以及他的家人和朋友。他更曬出抱著寶貝女兒的溫馨合照，洋溢著滿滿的父愛。

方力申賽後抱女兒合照畫面勁溫馨。（IG@alexfongliksun）