梁嘉瑩拍片一腳踩入水渠痛到跪地　腳踝腫成「大饅頭」恐骨裂

2024年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉瑩（Emily），除了擁有一身標誌性的古銅色肌膚，亦因外表性感亮麗而被封為「翻版鍾麗淇」。在溫哥華長大的她，畢業於香港大學市場學碩士，有樣有身材有學歷。近日梁嘉瑩遠赴桂林旅遊兼拍片打卡，豈料期間一時大意不慎一腳踩入水渠慘遭重創，右腳踝更於短時間內極速腫成「大饅頭」！

梁嘉瑩（Emily）。（IG@ljyemily1119）

梁嘉瑩桂林拍片踩空意外 腳踝腫脹恐骨裂

梁嘉瑩在社交平台還原事發驚險經過，透露當日爬完山後在田園拍片，未料拍完之後，她一個不慎腳下一拐直接踩入田邊水渠，瞬間劇痛撕心裂肺！她整個人痛到失控狼狽跪在地上足足5分鐘才能勉強站起。從她展示的傷勢所見，右腳踝位置嚴重腫脹鼓起，圓滾滾猶如剛出籠的大饅頭，場面極之恐怖。從小到大未曾受過嚴重傷患的她，坦言目前尚未求醫照X光，仍未確定是韌帶撕裂抑或輕微骨裂，更自嘲這條短片堪稱「人生中成本最高的一條」！

在田園拍片。（小紅書@梁嘉瑩Emily）

一腳踩落田邊水渠。（小紅書@梁嘉瑩Emily）

右腳腫成「大饅頭」。（小紅書@梁嘉瑩Emily）

坦言現時仍未確定是韌帶撕裂抑或輕微骨裂。（小紅書@梁嘉瑩Emily）

腳傷仍持續劇痛 單腳跳行

慘劇曝光後，隨即引來大批網民與粉絲留言關切，擔心問道：「韌帶真的撕裂跟骨裂的話，這傷不算輕呀，會一直痛？」。梁嘉瑩隨後親自回覆透露最新傷情，直言：「一直在痛，走路跳著走。」足見傷勢相當嚴重。驚魂未定的她亦苦口婆心提醒廣大網民，出遊打卡切記要注意腳下路況！

自嘲這條短片堪稱「人生中成本最高的一條」！（小紅書@梁嘉瑩Emily）