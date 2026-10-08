張智霖再扮「靖哥哥」毫無違和感　為拍劇曾連踩7天駕車險喪命

凍齡男神張智霖（Chilam）近日忙於開展個人巡迴演唱會，為了給歌迷帶來驚喜，他日前親自參與宣傳物資與演唱會VCR的企劃，並以古裝造型現身內地列車車廂進行拍攝。時隔32年，張智霖再次化身為經典角色「靖哥哥」郭靖，當他重新穿上標誌性的俠客服飾時，歲月彷彿並未在他臉上留下痕跡，凍齡顏值獲廣大網民大讚與當年「如出一轍」，甚至更勝從前，瞬間勾起無數劇迷的「回憶殺」。

張智霖的助理在社交平台大曬拍攝花絮。（小紅書@歡迎光霖）

瞬間勾起無數劇迷的回憶殺。（小紅書@歡迎光霖）

再扮郭靖。（小紅書@歡迎光霖）

張智霖為全新巡迴演唱會精心設計

除了重現憨厚重情義的「靖哥哥」，張智霖也在拍攝中再次化身古龍筆下瀟灑不羈的經典角色「陸小鳳」，兩大經典武俠形象在現代車廂空間中交錯呈現。據悉，張智霖本次在列車車廂內的古裝拍攝，正是他為全新巡迴演唱會精心設計的VCR畫面。他不僅親力親為發想創意，更選擇在充滿現代日常生活感的車廂中進行古裝「快閃」拍攝。

亦有再扮「陸小鳳」。（小紅書@歡迎光霖）

陸小鳳比心心。（小紅書@歡迎光霖）

為拍好郭靖曾7天未睡驚險撞車

張智霖在1994年TVB版《射鵰英雄傳》中飾演的郭靖，憑藉清秀俊朗的外型與自然真摯的演技，一直被廣大劇迷封為「最帥郭靖」。隨著該劇近期於台灣重播，當年拍攝背後的驚險往事也再度成為熱話。張智霖近日透露，當年拍攝行程極度密集，當年通告極度密集，曾連續一週每天通宵拍攝至凌晨4點，清晨6點又親自開車開工，形同每日僅睡2小時，直至第7天因體力透支至極限，在駕車途中打瞌睡不慎撞車。幸好當時兩車均無大礙，未造成人員傷亡，但這段經歷至今仍讓他回想起來心有餘悸，也足見經典背後所付出的敬業代價。