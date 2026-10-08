白雲偕細16歲機師新歡歐遊放閃　曬香腸照遭變態網民留言性騷擾

現年38歲的前TVB女藝人白雲（Snowy），自2021年與建築師前夫江俊霖結束5年婚姻後，感情生活一直備受關注。直到本月初，她終於大方認愛，公開與年僅22歲外籍機師相差16歲的異國姊弟戀。

白雲近日大方認愛22歲外籍機師。（IG@snowybai）

白雲曬多張靚相閃爆網民

近日，白雲頻頻在社交平台分享二人外遊放閃的親密合照，閃瞎一眾網民。照片中，白雲與機師男友愛得火熱，除了有兩人在歐洲街頭乘搭馬車時激情擁吻、以及教堂前深情對吻的浪漫畫面外，白雲亦大方展現好身材與甜美笑容，整個人洋溢著沉浸在戀愛中的幸福模樣。

白雲頻頻在社交平台分享二人外遊放閃的親密合照。（IG@snowybai）

白雲頻頻在社交平台分享二人外遊放閃的親密合照。（IG@snowybai）

白雲頻頻在社交平台分享二人外遊放閃的親密合照。（IG@snowybai）

香腸擺盤慘遭網民性騷擾留言

然而，在她上載甜蜜旅遊點滴後，卻意外引來部分網民的惡意意淫及露骨性騷擾留言。白雲在社交平台分享當地美食時，其中一張照片拍攝了餐盤中央一條被切開且向上捲曲的香腸。原本只是尋常的美食紀錄，其獨特的擺盤形狀卻被部分思想歪曲的網民無限放大。

美食擺盤慘遭網民露骨留言性騷擾。（IG@snowybai）

有網民將食物形態與性暗示作連結，甚至有變態網民留下極具侮辱性及露骨的言語：「食巨型洋X後，很陶醉的樣子！昨晚被XX了多少次啊？」。此類帶有嚴重性騷擾意味的言論隨即引來不少人側目，亦有粉絲怒斥該留言極不尊重女方。雖然不幸遇上性騷擾留言，但白雲似乎完全未受影響，她選擇懶理這些負面聲音，繼續在社交平台大方分享旅遊美照。

白雲懶理性騷擾言論。（IG@snowybai）