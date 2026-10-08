鄧紫棋傳秘婚Mark魏俊傑　男方黑歷史被挖　曾涉襲擊路人頭部坐監

天后鄧紫棋（G.E.M.）6日驚傳婚訊，被爆與交往約8年的造型師男友Mark（魏俊傑）低調在紐約教堂完婚，消息引發外界關注。對此，鄧紫棋經紀公司回應：「藝人的私生活，沒有回應。」並未證實婚訊。但也因此，Mark過去曾涉傷人案的消息又被翻出。



Mark過去曾涉傷人案 法院判刑3個月又3週

隨著婚訊曝光，Mark過去的司法紀錄也遭翻出。根據香港高等法院2017年判決，一名與Mark中文姓名相同的「魏俊傑」因2015年在銅鑼灣酒吧與人發生衝突，被判一項傷人及一項普通襲擊罪成；判決書記載，他以皮帶纏拳並以金屬扣攻擊對方頭部，造成3公分裂傷、縫10針，之後上訴遭駁回，維持3個月又3週徒刑。

6日G.E.M.鄧紫棋傳與魏俊傑（Mark）結婚，Mark過去曾涉傷人案的消息又被翻出。（IG：@gem0816）

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戀情2017年曝光 如今走過近9年再傳婚訊

鄧紫棋與Mark的戀情過去相當低調，2017年曾被拍到在日本牽手，隔年正式認愛，Mark也長期擔任她的造型師，陪伴她巡演及工作。兩人過去曾多次傳出結婚消息，但皆未獲證實；此次婚訊則傳出是在鄧紫棋「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會最終場前完成，消息來源指向男方親友圈。

除了婚訊與過去司法紀錄，Mark的家世也受到關注。據報導，他的外公為香港富商王國旌，曾是關之琳第一任丈夫，母親及妹妹也活躍於商界、演藝圈。如今鄧紫棋結束長達3年的巡演後，再度傳出人生新階段消息，不過在經紀公司僅以「藝人的私生活，沒有回應」回應下，兩人是否正式結婚仍待本人或團隊進一步說明。

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