已故女星崔真實女兒崔俊熙暴瘦模樣遭批　23萬粉帳號被封崩潰反擊

韓國已故女星崔真實的女兒、現為模特兒兼網紅的崔俊熙，近日因高達23萬粉絲的個人社群帳號無預警遭封鎖，再加上長久以來承受的壓力，讓她情緒幾近崩潰，日前她透過社群平台曬出影片，罕見發起猛烈反擊。



23歲的崔俊熙是崔真實與前棒球選手趙成敏（或譯：趙成珉）的女兒，過去曾因罹患紅斑性狼瘡，藥物副作用導致體重暴增至96公斤。後來她憑驚人毅力成功甩肉55公斤，將體重長期維持在41公斤，今年5月與大11歲的圈外男友低調結婚。

崔真實女兒崔俊熙（threads@1_6_9._9）

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她努力減重卻被網友酸言酸語，有人勸她：

「增一點肉吧，感覺媽媽在天上會氣炸」

「一點都不漂亮只覺得噁心，完全是男人最討厭的身材」



崔俊熙憤怒回應：「知道什麼更讓人火大嗎？拜託不要再叫我增重、不要再留像乾屍一樣的惡評了！」

崔俊熙在日前公開的影片中，直接放上酸民的留言截圖，內容憤怒寫道：

問我為什麼要這樣活著？明明原本好好的為什麼會變成這樣？你這個瘋子，我從出生開始本來就是這樣，你到底懂什麼？

她無奈地說：「還好我們人生只會活一次，因為我再也不想經歷這種『大混亂』第二次了。大家加油吧。」崔俊熙也提到社群被封鎖，心情相當不好受：「一個累積了22.7萬人的帳號突然消失，要是不生氣才奇怪吧？除了工作之外，那裡面還有我累積許久的日常、對話和回憶。就算嘴上說著沒關係，但我心裡真的一點都不好。」

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