星二代禹瑞允韓國小姐奪冠　童年舊照被翻出　變化太大網質疑整容

前韓國籃球國手禹智元不僅因球技出眾而被譽為「籃球皇帝」，也以帥氣外貌聞名。他的女兒禹瑞允已經23歲，近期參加韓國選美大賽榮獲冠軍。只是禹瑞允從小就跟著名人爸爸拋頭露面，許多童年照、舊照都被網友掀出。這也讓不少人質疑到底現在的選美比賽是在比天然美，還是在比躺手術台的次數。



禹智元女兒奪選美冠軍 童年舊照曝光引熱議

第70屆韓國小姐選拔大會於8月22日舉辦，比賽依名次分為真、善、每三種頭銜，禹瑞允就榮獲最高榮譽的「真」，摘下本屆后冠。

球星女兒禹瑞允奪下第70屆韓國小姐冠軍，但童年照、舊照都被掀出疑似整容，惹網友不滿。（節目截圖）

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不過禹瑞允的爸爸是知名球員禹智元，媽媽李嬌英也是知名電商創辦人，禹瑞允從小就在鏡頭前長大，隨著父母參與不少公開活動，也上過電視，這次摘下韓國小姐后冠後就立刻被掀出舊照。

不少韓國網友都認為禹瑞允的小眼睛、朝天鼻完全遺傳自爸爸，跟近期的美照相比，實在是差很大。不僅如此，媽媽李嬌英過去在節目上的發言也被挖出，她當時被主持人問到「有沒有曾經說謊，但老公沒發現」，李嬌英坦承自己曾經在先生不知情的狀況下「進廠微調」，還說禹智元雖然沒有特別問起，但應該知道這件事，也足證禹瑞允恐怕早就「先天不良」。

只是「後天微調」摘下選美小姐后冠，仍讓許多當地網友不滿，

「現在韓國小姐是在比誰手術台倘得更多次嗎？」

「決賽的時候應該要同步亮出童年照才對」

「冠軍還是頒給整形科的醫生吧」

「選不出天然美女的韓國小姐有什麼意義」

「別的不說，禹瑞允的眼睛也是動得太誇張了，感覺很像隨時都在受驚的兔子」



也有不少人認為如今韓國小姐比賽已經失去含金量，最後一個出名的選美皇后已要追溯到影后李荷妮，要主辦別再自砸招牌，好好經營。

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