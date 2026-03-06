韓「國民天后」輕生後留3億遺產　祖孫爭產撕破臉　老母痛揭真相

韓國女星崔真實演過《玫瑰色人生》、《星夢奇緣》等韓劇，超高親和力也被譽為「國民天后」，未料被網友造謠、抹黑，2008年因此輕生，享年39歲，5年後前夫趙成珉也輕生，人美命不美的一生令人唏噓。



她死後傳出遺產超過韓幣700億元（約3.7億港元），還遭母親鄭玉淑獨吞、而非留下給子女，鄭玉淑則透過媒體人澄清此事並說明遺產下落。

韓國女星崔真實2008年輕生，死後傳出遺產超過韓幣700億元（約3.7億港元），還遭母親鄭玉淑獨吞，鄭玉淑則透過媒體人澄清此事並說明遺產下落。（NEWSEN）

孫女結婚掀爭議 母吐現金早耗盡

韓國娛樂名嘴李鎮浩5日發布影片，提到崔真實的女兒崔俊熙最近宣布5月將跟圈外人結婚，這也讓崔真實的遺產問題再度浮上檯面。崔真實走紅於90年代，又有多部代表作，不少網路傳言主張她留下韓幣200億元至700億元（約1億至3.7億港元）的遺產。

崔俊熙卻在2023年7月時對外表示，外婆在她成年之前用了屬於自己的遺產，這也讓祖孫之間的信任崩塌，關係失和。

李鎮浩親自採訪崔真實的媽媽鄭玉淑，鄭玉淑指出崔真實跟趙成珉2004年離婚，在這前後的3年間難以活動，幾乎耗盡現金。雖然《玫瑰色人生》讓崔真實的演藝事業再攀高峰，2008年輕生後卻得支付廣告違約金、訴訟費用、綜合所得稅，留下的現金遺產銳減，就連帳戶也被凍結。然而網路上仍不斷流傳崔真實的遺產被獨吞，讓鄭玉淑相當委屈，

如果我就這樣死了，還有誰能知道這件事的真相呢？希望我至少能澄清不是事實的內容。

房產均歸兩兄妹 老母喊冤未拿半分

李鎮浩轉述鄭玉淑的說法，崔真實最後剩下的遺產只有在蠶院洞的一棟住宅跟一處工作套房（officetel）。這兩處不動產由崔真實的兒子崔煥熙、女兒崔俊熙各繼承50%的股份，目前都租出去，每個月約韓幣1500萬元（約8萬港元）的租金都歸兩人所有，鄭玉淑連半分的股份都沒有。

鄭玉淑還向李鎮浩喊冤，稱孫子、孫女的教育費用高昂，在崔真實過世後家中經濟狀況不寬裕，即便如此也從未擅自售出女兒留下的任何不動產。

另外，趙成珉留給兩個孩子約韓幣20億元（約1061萬港元）的不動產，出租而獲得的租金雖然會交給趙成珉的父母，但因此衍生的土地稅、不動產稅、租金附加稅、管理費卻得由子女承擔，因此最終決定售出。

售出後其中一半賺得的錢用來安頓趙成珉的父母，剩下的韓幣10億元（約531萬港元）由崔煥熙、崔俊熙分掉，鄭玉淑再度強調自己未拿半分。

