TVB才子方東昇攜新節目強勢回歸　精通7種語言屢獲傑出員工獎

TVB資深主播方東昇團隊攜全新資訊節目《醫生，你有病？》強勢回歸，於10月5日起逢星期一至五晚上9:30在翡翠台隆重播映。平日螢幕前形象冷靜嚴肅的「昇爺」，憑藉冷面笑匠的幽默感與過人才華，再次成為全城焦點。



新節目《醫生，你有病？》由10月5日起，逢周一至五晚九點半在翡翠台播映。（圖片來源：TVB）

入行28年兩獲傑出員工獎 敬業傳奇成職場典範

現年50歲的方東昇，早在1998年暑假便以實習記者身份加入TVB新聞部。自此之後，他從未轉過工，一待便是28個年頭。從早期奔波前線的港聞記者，一路晉升至《六點半新聞報道》及《晚間新聞》的當家主播，他更兩度獲頒無綫傑出員工獎。同事眼中的他工作極度嚴謹，寫稿絕不「搬字過紙」，甚至曾有傳聞指他會隨身攜帶打印機以便隨時印製資料，敬業態度令人佩服。

方東昇曾兩度獲頒無綫傑出員工獎。（圖片來源：TVB）

憑超強幽默基因獲封「一代笑匠」

除了專業嚴謹，方東昇更擁有極強的幽默基因。自2014年起，他主持的《世界零距離》系列及《長命百二歲》等節目大受歡迎，節目中其獨樹一幟的幽默風格獲觀眾封為「一代笑匠」，甚至不少網民留言敲碗希望他開辦棟篤笑。TVB更因此打破慣例，將其資訊節目安排於黃金時段播出，口碑與收視雙豐收。

三位主持（左起）：李嘉嘉、方東昇、黃曉瑩。（圖片來源：TVB）

成績頂尖精通七種語言

方東昇中學時曾就讀傳統名校拔萃男書院，並擔任辯論隊隊長。其後他入讀香港中文大學新聞與傳播學系，最終以GPA4.0滿分、一級榮譽的頂尖成績畢業，更獲頒新亞書院最高榮譽的「誠明獎」。此外，他語言天賦極高，精通粵語、英語、普通話、日語、俄語、德語及荷蘭語七種語言。昔日在前往荷蘭採訪首相馬克·呂特（Mark Rutte）時，他以流利荷蘭語與其進行交流，展現出極高的專業修養，贏得廣大觀眾讚賞。

方東昇前往荷蘭採訪首相馬克·呂特（Mark Rutte）時以流利的荷蘭語進行交流。（TVB節目電視截圖）

婚禮對愛妻一見鍾情 為愛受洗成基督徒

在感情生活中，方東昇同樣專一深情。在26歲前未曾談過戀愛的他，於買樓兩年後迎來了真命天女。方東昇在前同事吳先瑩的婚禮上擔任司儀，對吳先瑩的妹妹吳先玲一見鍾情。為了追求身為基督徒的意中人，他積極參與教會活動，最終成功贏得美人歸，自己亦隨之成為基督徒。

方東昇入職28年從未轉工。（圖片來源：TVB）