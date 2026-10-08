羅敏莊大談泰國慢生活近況澄清婚變傳聞　更喊話隨時回港開工拍劇

藝人羅敏莊（Mimi）日前現身TVB節目《流行都市》接受安德尊及宋芝齡訪問，大方分享與丈夫陳國邦及女兒陳禛定居泰國曼谷後的「慢活」生活。她透露現年14歲的女兒正值青春期，舉家移居主因是希望為女兒提供無壓力的學習環境。同時她亦親自回應外界對其婚姻狀況的揣測，強調與陳國邦感情依舊甜蜜，並重申「香港依然是我家」，隨時準備好回港投入演藝工作。

陳國邦與太太羅敏莊。（葉志明 攝）

羅敏莊大談泰國近況。（TVB）

羅敏莊親自回應外界對其婚姻狀況的揣測。（TVB）

坦言泰國生活水浸為唯一考驗

羅敏莊於節目中表示，泰國的生活步調與香港的緊湊節奏截然不同。她笑言在泰國點一杯咖啡即可悠閒坐上一整天，讓自己的生活乃至說話速度都漸漸變慢：「泰國嘅生活節奏慢啲，喺香港成日都好趕，食飯90分鐘要你走，喺泰國飲杯咖啡可以坐成日都唔趕你走，比較慢活……可能我年紀大咗，而家想所有嘢都慢啲，我連講嘢都慢咗。」不過她亦坦承當地生活並非十全十美，爾發生的暴雨積水浸街，算是一項現實的考驗。

羅敏莊享受泰國慢生活。（TVB）

移居泰國盼愛女無壓成長

談及曾任童星的女兒陳禛，羅敏莊透露現年14歲的女兒正值青春期、開始懂得害羞，現時對唱歌興趣不大，但極度熱愛舞蹈與K-pop文化。她強調，當初決定定居泰國最主要的考量是女兒的教育與成長環境，希望讓她在空間更大、學習壓力更小的氛圍下快樂成長、開闊眼界：「其實香港都好嘅，不過個壓力大咗啲，我想我個女喺無乜壓力底下，好開心咁成長，嗰度地方大啲，走動嘅地方多啲，想佢有個開心嘅童年。」

移居泰國盼愛女無壓成長。（TVB）

羅敏莊澄清與陳國邦婚姻未變

由於羅敏莊長期於泰國陪讀，陳國邦則因工作需要頻繁往返香港、內地及泰國三地，外界不免關注二人感情。對於陳國邦早前透露雙方有「若變心須坦白」的協議，羅敏莊澄清該協議由她主動提出，旨在相處要坦誠，並強調二人感情完全沒有問題：「呢句嘢係我同佢講，如果兩個人相處，大家感情有問題，變咗心，真係要講出嚟，唔好收收埋埋，好核突咁……不如講清楚。嗱！唔代表我哋感情有問題，冇問題！」她更大方分享夫妻兩人的相處之道，「佢做得好過我，佢呢……每一日都要錫錫嘅，佢話好似演戲咁，由內至外，再由內到返外，每日都要錫吓攬吓，每日都要記住呢個世界上我最愛就係你喇！」

羅敏莊強調二人感情完全沒有問題。（TVB）

羅敏莊喊話監製隨時可以回港開工

面對近年常被標籤為「移民逃離香港」，羅敏莊再度澄清定居泰國僅屬暫時性質，主要是陪伴女兒就讀國際學校，感性表示：「香港仍然係我嘅家。」她強調自己從未放棄演藝與歌唱事業，除了持續上課學唱歌進修、準備音樂劇外，更隔空向各大監製喊話，笑言「TVB又唔搵我」，表明自己隨時準備好回港接拍劇集及演出。