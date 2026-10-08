101歲羅艷卿近照狀態大勇面色紅潤　坐輪椅代步豁達自嘲又聾又盲

粵語片殿堂級女星「美艷親王」羅艷卿（卿姐），雖然年屆百歲，但依然風采不減。最近有網民驚喜「捕獲」這位傳奇大前輩，相中的她精神奕奕、狀態大勇！合照中見卿姐身穿鮮紅色上衣搭配花紋頸巾，戴著招牌眼鏡對著鏡頭展露祥和微笑，面色紅潤。



101歲羅艷卿狀態大勇。（網上圖片）

曾跌傷腳需坐輪椅自嘲「又聾又盲」

事實上，卿姐今年6月曾公開露面，出席「幸會25歲-香港電影資料館珍藏展」活動。雖然她近年不慎跌傷，出入需依賴輪椅代步，但性格樂天的她完全未有介懷。當時她受訪時更中氣十足地笑言：「我而家101歲（虛齡），弊傢伙，跌跛隻腳慘。」卿姐更不避忌自嘲已經「又聾又盲」，豁達態度令人佩服，霸氣氣場絲毫不減。

卿姐叫姪孫帶佢睇修哥演唱會。(胡凱欣 攝)

卿姐平日愛打牌但成日「走雞」。(胡凱欣 攝)

投資有道成隱形富婆 傳擁半街物業

羅艷卿曾是當年的票房保證，吸金力驚人，更是圈中出名的隱形富婆。坊間一直盛傳「半條街物業都是卿姐的」、「三藩市有一幢商廈，八十年代時值200萬美金」，甚至「17、18歲時年收入已近二十萬」。她過去受訪時坦言，自己只是節儉，特別珍惜辛苦賺來的血汗錢。其致富之道全靠聽從李小龍父親李海泉的教誨，學識「入頭門關頭門」：「賺到一蚊就將一蚊儲起，唔好當自己有一蚊。想用錢就再去賺，錢係慳返嚟，唔係賺返嚟。」

羅艷卿後生時的劇照。（政府新聞處）

羅艷卿後生時的劇照。（政府新聞處）