《給阿嬤的情書》王曉慧宣佈進組演戲 爆婚訊後再傳已生子惹議

憑藉電影《給阿嬤的情書》走紅的素人演員王曉慧，近日喜事與爭議並行！7日，她才剛官宣進組央視總台諜戰劇《紅色密碼》並擔綱女主角，隨後便被網友爆出早已舉辦婚禮且育有孩子的消息，話題瞬間衝上熱搜，引發全網熱議！



據網傳照片顯示，王曉慧早在2024年12月28日就已經舉辦了婚禮，當時她身穿中式秀禾與白色婚紗兩套造型，時間早於《給阿嬤的情書》上映。隨後在昨日，更有網友進一步曬出孩子的抓周宴照片，爆料稱她已育有子女，丈夫為圈外富二代，甚至有自稱知情人士透露孩子是在7月22日出生。

王曉慧宣佈進組演戲，遭網傳已結婚生子。（小紅書@王曉慧）

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不少網友順著時間線推算，猜測她在今年4月隨電影路演期間可能已懷孕六七個月，這也正巧解釋了她後續缺席路演、直到9月才亮相威尼斯電影節的行蹤變化。

事實上，早在2026年9月初傳出婚訊時，王曉慧就曾在評論區親自分享反問：「我怎麼不知道我領證了？」，正面否認了法律上的婚姻登記狀態。不過，當時她並未對是否舉辦過婚禮、生育傳聞及流出照片的真偽做出進一步解釋。這種回應被部分網民視為選擇性闢謠，也有網友結合潮汕地區部分存在先辦酒、後領證乃至先生育再補手續的傳統習俗，推測其回應在時間線上依然存在可能性。

截至目前，王曉慧本人及團隊尚未針對最新的生子傳聞發布任何官方聲明，目前所有的爆料均源自網友與知情人士的單方面發聲。不過在事業方面，王曉慧顯然未受輿論風波影響，除了簽約壹心娛樂之外，已正式進組央視新劇《紅色密碼》投入拍攝工作，演藝行程正按計劃穩定推進中。

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