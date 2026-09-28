浪姐女星淡淡爆患癌 瞞母獨自開刀 淚揭未婚生子與切除子宮抉擇
撰文：TVBS新聞網
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《浪姐》現年39歲的內地知名「爵士舞女王」淡淡（本名蘇惠），今年登上熱播綜藝《乘風 2026》（浪姐 7），憑藉深厚的舞蹈功底再度圈粉無數。
沒想到，她近日在實境節目《我家那閨女》中，首度拋出震撼彈，親口證實自己在 2024 年曾診斷出子宮頸原位癌，當時不但獨自面對開刀手術，更刻意對母親隱瞞病情，過程相當令人心疼。
「不盡快懷孕恐摘子宮！」醫一句話讓她強烈感受失去選擇權
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淡淡回憶治療期間，醫師曾嚴肅提醒她：「如果不盡快懷孕，未來是要摘掉子宮的。」 這句話給了原本沒有迫切生育計畫的她極大的心理衝擊。
她坦言那一刻才驚覺握在手中的選擇權可能隨時消失，「那一刻是我想要生育的最高峰！」 深刻體會到當自由選擇權可能被剝奪時的沉重與無奈。不過這場大病也改變了她的人生觀，如今她學會不再壓抑情緒，勇敢表達真實感受。
術後才知女兒罹癌！母親眼眶泛紅簡短一句話動容全網
節目中，淡淡的母親也是直到錄影時才知道女兒當年獨自開刀的經過，一度眼眶泛紅。不擅長表達情感的媽媽最後僅對女兒說：「你自己保重好就行了。」 簡短的一句話道盡無限心疼與母愛。
曾在《這就是街舞》挺進12強、並擔任多屆編導與評審的淡淡，如今主動公開這段抗癌心路歷程，讓外界看見她在強悍舞者形象背後，堅強面對疾病與人生考驗的另一面。
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