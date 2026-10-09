蔡康永撐台獨分子惹怒內地遭光速切割　小紅書狂刪片僅留心靈雞湯

蔡康永日前現身台灣台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會的活動上，引發外界熱議，但同時也惹怒了內地網友，與他合作的內地品牌紛紛切割，而網友也發現他的小紅書刪除了不少貼文，只留下一些心靈雞湯的文字圖卡貼文。



網友發現蔡康永的小紅書，8月後他曾分享過主持的「一千零一夜電台」節目片段，如今這些訪問片段都已見不到，應是受到這次政治風波的影響，所以被刪除，避免牽連到其他人。

蔡康永（FB@蔡康永）

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目前蔡康永小紅書的貼文內容只剩下一些文字圖卡，像是：「丟掉的東西如果會捨不得，就把它想成是：得到新的空間」、「自己選的路，為什麼要走完？隨便什麼路，都不用走完吧？」、「讓別人失望，不一定要感覺對不起」、「想從別人那邊要任何東西，都是煩惱的起源」等心靈雞湯的金句。

蔡康永現身沈伯洋競選總部成立大會活動現場，當時經紀人回應「正在考慮要訪問台北市長的兩位候選人，所以會儘可能去了解兩位候選人的歷程與意見，謝謝」。之後現任台北市長蔣萬安在接受媒體訪問時，也公開表示會邀請蔡康永來出席他的競選總部成立活動，隨後蔡康永在社群發文回應會欣然前往。

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