蔡康永遭陸官媒痛批為台獨分子沈伯洋站台：敢做不敢認，行為齷齪

10月4日，台灣主持人蔡康永出席台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，在兩岸引發軒然大波。除引發大批大陸網民不滿，與蔡康永有合作關係的多個品牌甚至連夜切割，大陸官媒更於5日晚發文批評蔡康永給「台獨」分子站台敢做不敢認，行為齷齪。



民進黨台北市長參選人沈伯洋10月4日下午舉行競選總部成立大會，現場大咖雲集，連知名主持人蔡康永也被捕捉到現場，場面浩大。（中央社）（官方直播截圖）

沈伯洋畢業於加州大學爾灣分校，曾任台北大學犯罪學研究所副教授，現為第11屆民進黨不分區立法委員。（Facebook@沈伯洋）

據此前報道，民進黨台北市長參選人沈伯洋於10月4日在台北市舉行競選總部成立大會。當天，蔡康永被發現低調現身現場，雖然他頭戴帽子並佩戴口罩，但依然被眼尖的媒體及民眾認出。現場畫面顯示，蔡康永當時坐在前排位置，手持加油棒，隨即在網絡上引發極大爭議。

針對蔡康永的舉動，大陸官媒北京廣播電視台旗下的《北京時間》於5日晚間發文批評，文章質疑蔡康永「這回還能給自己洗白嗎？」。

大陸官媒發文批評蔡康永給「台獨」分子站台敢做不敢認，其行為齷齪。（微博截圖）

文章指出，沈伯洋於2024年10月被國務院台辦列入「台獨」頑固分子清單；其創辦的「黑熊學院」被指向台灣青少年灌輸「台獨」及仇視大陸思想。至2025年10月，重慶市公安局更依據《刑法》及懲治「台獨」頑固分子的相關規定，以涉嫌分裂國家犯罪對其正式立案偵查。

沈伯洋星期天（10月4日）舉行競選總部成立大會，主辦方稱逾12萬人到場。隨着台上熱情演唱，民眾在現場拉起「台北大洋流」巨幅布條。（沈伯洋競選辦公室）

文章反駁蔡康永的解釋「自己前往競選現場僅是想見識一下」，批評蔡康永面對這麼一個典型的「台獨」分子搞的競選活動，你想見識啥？從陳水扁1994年競選到現在，台北市都選過8次市長了，您一個常年生活在台北的人，沒見識過競選嗎？

文章列舉了蔡康永過往的「台獨」行徑，譬如2013年金馬獎頒獎禮上對大陸演員黃渤說「這是我家，不是你家」；2014年以「關心程序正義」為名，支持反服貿運動。又指當時大陸希望能夠繼續推動兩岸關係和平發展，就沒去計較這些跳樑小丑的行為。

文章還批評蔡康永這次還想「故技重施」，稱他明明去給「台獨」分子站台，卻敢做不敢認，這不叫情商，這是齷齪。是不是還想着掙大陸的錢啊？怕萬一暴露了「台獨」立場就掙不到了。

2013年金馬獎頒獎，黃渤風趣指「感覺回到家」，蔡康永作為主持人在一旁調侃「這是我家，不是你家」。（金馬獎視頻擷圖）

大陸網友搜出蔡康永曾在節目上專訪張學友時的言論，「我來自台灣，為什麼要回中國？」（康熙來了節目擷圖）

最後文章稱，現在形勢不一樣了，不管是政府還是民眾對於「台獨」行為已經不會再有任何寬容，又強調還有哪些商家與蔡康永有合作的須主動自查一下。

隨著評論文章發佈，《北京時間》評論員李藏宇亦點名痛批，指蔡康永過往曾發表不當言論、支持反服貿運動，如今又故技重施，想兩頭討好，所謂高情商，實則是齷齪投機，更直指蔡康永想兩頭討好不可能，並呼籲其他與蔡康永有合作的商家主動自查，堅決抵制「台獨」分裂分子。

《北京時間》評論員李藏宇亦點名痛批蔡康永。（微博截圖）

蔡康永微博帳號累積超過3600萬粉絲，目前帳號已看不到公開貼文。（微博截圖）

蔡康永小紅書刪除了部分影片。（互聯網圖片）

蔡康永出席台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，引發大批大陸網民不滿。（互聯網圖片）

此外，事件爆發後有網民發現，蔡康永擁有逾3600萬粉絲的微博帳號貼文已全數清空，關注人數歸零，小紅書亦刪除了部分影片，被外界解讀為「全面退網」的訊號。不過，亦有網民指出，蔡康永的微博早在2022年就已經清空，與今次風波並無直接關係。