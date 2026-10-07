揮五星旗賀十一國慶　吳奇隆在台活動遭取消：不賺錢也是這個立場

據台灣媒體10月7日報道，近日藝人吳奇隆在社交媒體曬出他揮舞五星紅旗、前往北京天安門廣場慶祝十一國慶的視頻。隨後，其原定於10月4日受邀擔任台職業棒球隊「富邦悍將」開球嘉賓的行程，遭該球隊以「身體不適」為由取消。



吳奇隆方面尚未就此做出任何回應。不過，4日當天，吳奇隆的社交媒體帳號發布了他登長城的視頻。

視頻中，他身手矯健，還挑戰一字馬等高難度動作。有台媒解讀稱，此舉是在「打臉」球隊所謂「身體不適」的說法。

台媒還注意到，10月6日，在吳奇隆發布的「遊天壇」視頻評論區，有網友留言「想來賺錢就好好地堅持住這個立場」，他回應：

不賺錢也是這個立場。

還有人稱「就憑你說『我們的國家』，點讚了」，他回以「點讚」表情符號。

公開資料顯示，吳奇隆，1970年10月31日出生於中國台灣，是華語影視男演員、流行樂歌手、製片人。

1988年，吳奇隆以偶像組合小虎隊成員「霹靂虎」出道，單飛後憑藉《梁祝》《蕭十一郎》《步步驚心》等作品走紅。其中，《步步驚心》裏的「四爺」雍正一角，不僅讓他事業再攀高峰，也讓他與大陸女演員劉詩詩因戲結緣；兩人於2015年結婚，育有一子。近年他逐漸轉向幕後與綜藝發展，今年9月曾透露「不拍戲了」，將重心放在新生活上。



觀察者網查詢發現，10月1日，9月底剛入駐短影音平台的吳奇隆發布了官宣後的首個視頻：

他復刻了35年前小虎隊造訪北京天安門的情景，並高舉五星紅旗：「奔赴一場獨屬於中國人的浪漫，祝大家國慶節快樂！」



吳奇隆回憶起自己曾兩次來過天安門廣場：

一次發生在1991年小虎隊時期，他和兩位隊友在工作間隙來參觀，曾站在天安門前留下珍貴合影；

一次是1993年，因為拍攝MV，他自己騎單車經過天安門。



在中國大陸發展近30年來，吳奇隆曾多次表態「我是中國人，我愛我的祖國」、「台灣必將回歸祖國的懷抱」等。

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