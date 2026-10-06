大S 50歲冥誕　阿雅發千字文悼念回憶俠氣舊事：你的美好一直都在

台灣藝人大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本因流感併發肺炎離世，享年48歲，消息當時震撼華人娛樂圈，而今日（10月6日）適逢大S 50歲冥壽，相識逾30年的摯友阿雅（柳翰雅）在社交平台上發布千字長文悼念，沒有聲嘶力竭的悲傷，只有娓娓道來的溫暖舊事，隨即引發廣大網民共鳴。悼念文章發布後，「大S學生時期沒讓阿雅付過飯錢」、「大S曾報警制止男生要打女友」相繼登上熱搜榜，網民紛紛留言感嘆：原來她最俠氣的地方，從來不在鏡頭前。



台灣藝人大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本因流感併發肺炎離世，享年48歲，消息當時震撼華人娛樂圈。（微博＠阿雅）

今日（10月6日）適逢大S 50歲冥壽，相識逾30年的摯友阿雅（柳翰雅）在社交平台上發布千字長文悼念，隨即引發廣大網民共鳴。（微博＠阿雅）

見路邊情侶爭執 報警後堅守現場護陌生女

阿雅在文中回憶，大S骨子裡一直有一股強烈的正義感，「看到不對的事，很難假裝沒看見」。她憶述二人華岡藝校求學時期，曾於路邊目擊一對男女朋友激烈爭執，男方情緒失控眼看就要動手。大S見狀毫不猶豫停下腳步，即便對方看起來不好惹，仍立刻掏出電話報警。

阿雅在文中回憶，大S骨子裡一直有一股強烈的正義感，「看到不對的事，很難假裝沒看見」。（網上圖片）

大S見情侶在路邊打架毫不猶豫停下腳步，即便對方看起來不好惹，仍立刻掏出電話報警。（微博＠阿雅）

報警後大S並未離開，而是堅持站在原地盯著對方，直到確認警員到場、該名女生安全無虞才放心離去。阿雅寫下廣為流傳的一句話：「她不是不怕。她只是做不到假裝沒看見。」

她不是不怕。她只是做不到假裝沒看見。 阿雅

阿雅在文中回憶，大S骨子裡一直有一股強烈的正義感，「看到不對的事，很難假裝沒看見」。（微博＠大S）

報警後大S並未離開，而是堅持站在原地盯著對方，直到確認警員到場、該名女生安全無虞才放心離去。（微博＠大S）

學生時代月領200元零用錢 大S默默包辦飯錢

阿雅形容，大S是姊妹們中最早踏入演藝圈賺錢的人，尚未畢業就已兼顧上學、錄音與趕行程。愛吃美食的大S常拉著大家聚餐，而當時阿雅仍是學生，每月零用錢僅有200元新台幣。

阿雅形容，大S是姊妹們中最早踏入演藝圈賺錢的人，尚未畢業就已兼顧上學、錄音與趕行程。（網上圖片）

阿雅形容，大S是姊妹們中最早踏入演藝圈賺錢的人，尚未畢業就已兼顧上學、錄音與趕行程。（網上圖片）

「那幾年跟她去吃飯，大S從來沒讓我付過一次錢。」阿雅透露，大S從不刻意強調「這頓我請」，而是每次結帳時極自然地把帳單結清，甚至常在阿雅發現前便已付完款。「對她認定的人，她一直都是這樣，總是很捨得。」

愛吃美食的大S常拉著大家聚餐，而當時阿雅仍是學生，每月零用錢僅有200元新台幣。（微博＠大S）

阿雅透露，大S從不刻意強調「這頓我請」，而是每次結帳時極自然地把帳單結清，甚至常在阿雅發現前便已付完款。（網上圖片）

悼念文章發出後，「大S學生時期沒讓阿雅付過飯錢」、「大S曾報警制止男生要打女友」等話題迅速登上熱門搜尋榜。不少網民留言指出，這種不張揚的慷慨「保全了一個少女在朋友面前最後的體面」，亦有粉絲感嘆，這些過去在節目上被當成笑話提及的往事，如今讀來令人淚目。阿雅在文末寫道：「熙媛，生日快樂。你的美好，一直都在。」

台灣藝人大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本因流感併發肺炎離世，享年48歲，消息當時震撼華人娛樂圈。（網上圖片）