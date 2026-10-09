醫生你有病？｜台灣醫生瘋狂加班竟變失智　愛妻淚訴17年不離不棄

方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉再度攜手炮製的《醫生，你有病？》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。今晚（8日）播出的第五集，方東昇與黃曉瑩將飛往台南，採訪17年前轟動一時的醫生過勞失智失憶個案。



蔡伯羌原是年青有為的醫生。（官方提供圖片）

事件主角蔡伯羌當年是台南奇美醫院一般及消化系外科住院醫師，2009年4月23日，他原本早上要在手術室開刀，豈料開刀前突然暈倒，結果換成他躺上手術台，接受緊急心臟手術，一度要安裝人工心肺。24小時後，蔡伯羌醒來，大難不死，但因腦部缺氧，出現嚴重後遺—記憶及認知功能障礙，由「救人英雄」，變成缺乏自理能力的「問題兒童」。

蔡出事後實錄。（官方提供圖片）

平均每月加班超過80小時 多次連續工作40小時

蔡伯羌出事後，家屬質疑病發和長期過勞有關，和院方打了多年官司，事件受到廣泛關注—「醫生同樣是人命關天，為甚麼就沒有辦法得到應有的工時保障呢？」方東昇團隊翻查蔡伯羌工作紀錄，發現蔡病發前半年，平均每月加班超過80小時，多次連續工作40小時，蔡伯羌成為台灣首宗醫生因過勞獲判工傷賠償個案，不過很多失去了的東西其實是賠償不了。

蔡伯羌病發前半年工作紀錄。（官方提供圖片）

蔡伯羌病發前半年工作紀錄。（官方提供圖片）

整整三年記不起太太

方東昇團隊採訪當日，52歲的蔡伯羌再次穿上闊別整整17年的醫生袍，拿著人體模型仔細研究，並津津樂道以前如何做手術，感覺依然專業；但另邊廂蔡伯羌不但忘記兒子的真實年齡，談到愛情故事也錯漏百出，令坐在旁邊的太太「其其」哭笑不得。「其其」憶述蔡伯羌當日事故後醒來，竟然認得同事也不認得自己，非常感慨：「他有一段很漫長的時間，大概三年吧，是不記得我的。他（結婚）說他不會忘記我，結果生病的時候，第一個忘掉的是我。」就連兒子現在幾多歲，蔡伯羌都答不上來：「（兒子今年幾歲？）5歲」，其其：「過了那麼多年，怎麼可能5歲！他已經17歲了」，蔡伯羌：「長大了？」其其：「長大了，比你還要高了。」

雖然日子過得苦，其其仍竭力笑著面對，訪談期間盡是從容。（官方提供圖片）

失憶以外，蔡伯羌連基本生活自理也歸零，不但不會開火煮食，肚餓不懂得自己解決，肚飽會繼續吃不停直至嘔吐。採訪期間，蔡伯羌對太太「每事問」，無論上洗手間或肚餓均要「請示」；「其其」要一一代勞，耐心處理。「其其」透露這些年，蔡伯羌幾乎都是等候指示：「就是一直問你，一直問你，一直問你，明明在忙，叫他等一下，還是一直問你，他一定要得到你的指示，他才可以去做事。」

整個採訪期間，其其照顧蔡伯羌無微不至。（官方提供圖片）

二人還會偶爾打鬧。（官方提供圖片）

愛妻淚訴：很多人跟我講要離婚喔，好多

17年來花盡心力、照顧再也長不大的「兒子老公」蔡伯羌，「其其」還要面對外間滿天閒言：「很多人跟我講要離婚喔，好多。有護士說，我們絕對撐不過三年」、「別人的眼光，別人的閒言閒語，真的很多，多到我覺得，殺死我們的人是他們。」更令人痛心的是，連年幼的兒子，也成為閒言攻擊的對象，「其其」憶述兒子昔日承受委屈，訪問期間難掩激動落淚：「很多人欺負他，就是會笑他『爸爸是傻子』...這麼小的小孩，要忍受這些，我覺得他們那些小孩跟家長很壞 我只能說他們...（邊說邊拭淚）從幼稚園開始，甚至他（蔡伯羌）同事的小孩，就是欺負他。」

談到兒子受過的委屈，其其的眼淚終於藏不住。（官方提供圖片）

再硬淨的「其其」也想過放棄，甚至萌生輕生念頭：「我上去跳下來，就一了百了。」但在關鍵時候，蔡伯羌忽然「長大」，將「其其」由絕望深淵救回現實：「『我們家兒子這麼可愛』他說，『我們死了他怎麼辦？』」「其其」選擇勇敢面對，但對於另一半的未來，心裡依然滿是揮不去的憂慮：「我的年紀越來越大了，我不一定能夠照顧他到終老，這是很現實的事呀。那之後怎麼辦？你要把他託給誰？託給我兒子？他有自己的生活呀。」

其其蔡伯羌的訴訟之路，長達十年。（官方提供圖片）

其其蔡伯羌的訴訟之路，長達十年。（官方提供圖片）

17年過去，「其其」對丈夫不離不棄，但蔡伯羌已經不是以前的蔡伯羌，在愛情世界裡也變得「無感」。節目尾聲，蔡伯羌憶起以往的「飲歌」，在太太身邊唱出《如果你冷》，「旋律依舊，繼續守候」，「其其」熟悉的另一半會否回來呢？