醫生你有病？｜丁錫全有讀障仍考入醫科　認曾失誤致病人輕生

TVB金牌組合方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉打造的全新節目《醫生，你有病？》熱播，首集邀得精神科專科醫生丁錫全擔任嘉賓。丁醫生在節目中拋下名醫包袱，大方自揭童年曾患讀寫障礙、口吃及抽動症，更首度剖白行醫生涯中曾因言詞無心之失令情緒脆弱病人自殘甚至輕生，愧疚自省至今催淚又真誠的自白引爆全網洗版激讚！



首集邀得精神科專科醫生丁錫全擔任嘉賓。（Youtube@TVB (official)）

克服童年讀寫障礙與抽動症

1991年畢業於中大醫學院的丁錫全醫生，長年關注自閉症及學習障礙兒童，更創辦香港特殊學習障礙協會。豈料這位名醫童年時因缺乏讀障概念，中英文成績經常滿江紅，一篇600字文章竟有21個字不會寫！再加上口吃與抽動症折磨，每逢開口便面紅耳赤、不由自主搖頭，常被嘲笑「古靈精怪」。

丁錫全醫生童年時一篇 600字文章竟有21個字不會寫。（Youtube@TVB (official)）

被口吃與抽動症折磨。（Youtube@TVB (official)）

幸運的是，在老師以奇招引導背詩下找回信心，他憑優異數理成績考入醫科；入大學後面對繁複名詞更是「噩夢」，每次考試全靠教授特許他以口試答題才驚險合格，直至第四年臨床實習才憑超強同理心走進病人內心世界。

考試全靠教授特許他以口試答題。（Youtube@TVB (official)）

憑超強同理心走進病人內心世界。（Youtube@TVB (official)）

投身精神科背後藏傷痕

他最終選擇精神科，背後藏著一道難以磨滅的傷痕——實習那年，一位同屆同學因嚴重情緒病輕生，這場悲劇震撼整個醫學院，也令他與同期近十分之一的同學毅然投身精神科，深感精神健康與及時治療的重要性。

投身精神科背後藏傷痕。（Youtube@TVB (official)）

自認失誤致病人輕生痛自省

而節目最令人鼻酸的一幕，莫過於丁醫生毫不避諱坦承行醫生涯中，曾因無心之失導致病人走上絕路！他沉痛自省：「犯錯就要認，真係錯得好緊要」、「你想人好都可以殺死人，有時講嘢言者無心，但啲病人好脆弱」。這份坦誠與責任感惹哭大批觀眾，網民紛紛力撐，指醫生認叻見得多，肯公開認衰好少見，直言值得尊敬！

丁錫全醫生認無心之失致病人走絕路。（Youtube@TVB (official)）

丁錫全醫生表示現在想起這份經歷仍感到害怕。（Youtube@TVB (official)）

自嘲寫錯字撫慰求診孩童

節目播出後，不少網民紛紛分享丁醫生的窩心舉動。有家長憶述，其患讀寫障礙的兒子求診時，丁醫生特意寫錯字與小朋友互相調侃：「我都係讀寫障礙㗎，唔係得你有！」另有網民透露，丁醫生曾陪伴一名四處吐口水的小孩，一同將口水吐向垃圾桶，盡顯同理心。

不少網民紛紛分享丁醫生的窩心舉動。（Youtube@TVB (official)）

他在節目自嘲其著作《戀愛中毒》，更意外觸發「帶貨效應」，吸引大批網民湧入公共圖書館網站預約該書，足見「丁醫生效應」威力驚人！即使如今提筆仍會寫錯「徵」與「熟」字，但他依舊苦中作樂，以滿腔溫柔醫治無數靈魂！