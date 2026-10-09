許志安隔11年重返紅館爆肌開唱　陳奕迅驚喜現身上演「世紀一吻」

由神燈娛樂有限公司（DREAM）主辦，一連三晚假紅磡香港體育館隆重舉行的《許志安 Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026》，昨晚（10月8日）揭開序幕。這次演唱會對許志安（安仔）來說意義重大，不但是他相隔11年後再度踏上紅館舞台，更是他入行40週年的重要里程碑。



許志安紅館開騷極速大甩衫。（官方提供圖片）

今次個唱安仔以最純粹的音樂為主題，舞台設計別具心思：三面台巧妙融入了「家」的溫馨感，並配以兩條延伸舞台，旨在拉近與同行多年樂迷的距離，以近距離握手回饋大家四十載的同行與支持。

演唱會甫開場，安仔身穿一身吸睛的Deep V黑色西裝、展露精實胸肌型格登場。他站在緩緩升起的舞台上，悅耳動聽唱出《Remember Me》，為11年後重回紅館舞台揭開序幕。緊接的《雨後陽光》及《向全世界說愛你》亦瞬間點燃全場氣氛，不少樂迷已跟著唱。

安仔身穿一身吸睛的Deep V黑色西裝出場。（官方提供圖片）

完成開場演後出，安仔帶著感動與全場觀眾打招呼：「大家好嗎？首先，我要喺度再一次衷心多謝今晚入場嘅每一位。多謝你哋支持我、承傳咗我一個好耐嘅美夢。我唔知道可以用咩說話去形容，但我真係衷心多謝你哋每一個人、每一位朋友。」提及上一次個人演唱會已是2015年，安仔感性表示：「我好掛住你哋。我覺得11年之後，我哋喺同一個地方唱歌，可能啲歌大家都聽過，我哋雖然老咗11年，但我哋嘅回憶、我哋嘅記憶係從來冇變。所以希望今晚揀選嘅歌，可以帶畀你哋一個美好嘅集體回憶，希望大家有一個溫馨嘅晚上，希望你哋Enjoy！」

安仔上一次紅館個唱已是2015年。（官方提供圖片）

其後，大螢幕在《半天假》及《世紀末煙花》的旋律下變幻襯托。緊接著，在鋼琴與中提琴的幽美伴奏下，安仔深情演繹《爛泥》及《心靈相通》；後續更在長笛、洞簫、Joey Tang 的結他以及色士風等樂器的伴奏下，帶來《徒然》、《心血》及《男人最痛》，展現完美的歌唱實力。緊接迎來是勁歌熱舞環節，安仔帶來三首快歌。其間更脫去外套、僅穿貼身小背心露出結實的麒麟臂和胸肌，落力跳唱《學行》及《反正經》，引來全場尖叫。

脫去外套、僅穿貼身小背心露出結實的麒麟臂和胸肌

隨後舞台氣氛一轉，大螢幕播出安仔深夜在家中看書的照片，文字帶出思緒會一幕幕浮現，並配有他擁著媽媽及已離世愛犬 Lucky 的照片，文字續寫道：「人生總會經歷令你痛的事情，但總會有一抹暖意、總是會有那個人，陪著你重回到日常。或許一切的終點，都能再次看到旭日的陽光。」現場隨之響起《戀愛片段》與《一步一生》的旋律。

至於頭場最大驚喜，莫過於邀請了同屬「華星年代」出身的陳奕迅（Eason）擔任嘉賓。兩人手拖手世紀合唱經典組曲《從沒這麼愛戀過 + 幸福摩天輪》，夢幻聯乘讓全場陷入瘋狂。唱畢後，Eason 發揮「吹神」本色回憶往事，大讚安仔：「剛才喺間房仔（等待升上台）聽你唱歌，好似聽緊 Hi-Fi，老實講唔係客氣說話。喺我入行前，你一路都冇跌出過我心中嘅 Top 3！自己未出碟前，有幸喺佐敦錄音室目睹安仔錄製經典大碟《男人最痛》。當時以為錄音要花很長時間，結果只係入去個多鐘頭就完工。安仔當時話因為『有 Feel』，呢句影響令我明白唱歌最緊要有 Feel。」Eason 還現場強力推介了該專輯中他最愛的遺珠歌曲《下次》。安仔聽後笑回：「唔好講到我咁懶啦？」Eason 連忙解釋：「唔係懶！你錄完嗰隻歌，我好推介畀大家聽，呢首歌叫《下次》，真係好有 Feel。」

同屬「華星年代」出身的陳奕迅（Eason）驚喜擔任嘉賓。（官方提供圖片）

二人現場又互贈高帽，安仔直言 Eason 是他非常欣賞的歌手：「佢一應承做我嘉賓，就話想唱我嘅《從沒這麼愛戀過》。」Eason 聞言笑說：「我講錯咗少少，唔係講錯歌名，係講錯話第一隻買你嘅碟，其實應該係1993年嘅《喜歡你是你》。（安仔問：當時讀緊書？）係呀讀緊書，當年隻碟好難買，我有一隻，好正！真係好神奇，依家我變咗你朋友，仲有嗰班（指著台下觀眾）都係。」安仔接着打趣道：「同 Eason 一齊，你想講嘢嘅時候佢會 Stop 你，跟住他會繼續表達佢心裏面嘅說話。」最後兩人深情擁抱，Eason 預祝道：「我預祝你跟住落嚟呢幾 Part，同埋呢兩晚都好好享受。你 Enjoy，我哋做樂迷觀眾嘅就會好 Enjoy。」安仔親了 Eason 臉頰一下，Eason 則以飛吻回禮，兄弟情不言而喻。

安仔、Eason台上互吻震撼全場。（官方提供圖片）

Eason 落台後，安仔在舞台的小屋及小屋天台情深演繹《今年沒聖誕》及《苦中作樂》。舞台接著轉入 Medley 勁歌熱舞環節，安仔走到兩邊延伸台，在與觀眾「一手可及」的超近距離下，與十多位舞者熱力全開，觀眾 High 爆全體起立。緊接著是萬人大合唱環節，安仔笑言有些歌在K房經常聽到大家唱，今晚很想同大家合唱，全場隨即對唱了《會過去的》及《二人行一日後》。大螢幕更捕捉到前來捧場的好友，包括梁漢文、蘇永康、張衛健、周柏豪、車婉婉、胡杏兒、衛蘭、泳兒及鍾舒漫等，齊齊在台下跟著唱。

前來捧場的好友們。（官方提供圖片）

演唱會結束後，大家一齊到後台探班。（官方提供圖片）

到了演唱會尾聲，安仔再次與大家分享：「今晚最後一首歌，我好鍾意呢首歌，因為佢好似係一個結束，但亦係一個開始。希望今晚可以帶畀大家一個美好回憶。」隨後唱出《一千次日落》。

觀眾的熱情十足，首首歌曲皆全場大合唱。（官方提供圖片）

時隔11年再踏紅館，觀眾的熱情依舊不減，首首歌曲皆全場大合唱。這份震撼讓安仔忍不住邊唱邊流下男兒淚，感性與首場觀眾作別。怎料他剛落台、除下耳機，便聽到全場此起彼落、震耳欲聾的 Encore 聲。滿滿熱情令安仔決定再度折返上台，感動地說：「點解你哋未走嘅？我冇準備到歌⋯⋯鼻涕都未抹完，多謝你哋，真係好感動！」

觀眾不捨兩度Encore，安仔落淚謝幕。（官方提供圖片）

安仔即興送上《一家一減你》及《星河感覺》兩首歌曲，全場觀眾築起閃爍燈海，將紅館化作一片淚光與星海。在每一位觀眾、每一顆光芒的陪伴下，安仔再度眼濕濕，為首場演唱會劃下極盡感人與完美的句號。