Jennie神隱近一月助陣The Weeknd首爾騷　紫色高衩蕾絲戰衣極惹火

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie神隱近一個月後，昨晚（8日）驚喜現身加拿大流行天王The Weeknd的首爾演唱會尾場擔任嘉賓。她以一身性感透視裝霸氣登場，與The Weeknd同台合唱《One Of the Girls》，瞬間引爆全場氣氛。



Jennie現身The Weeknd的首爾演唱會尾場擔任嘉賓。（X@chartradar_）

紫色高衩透視戰衣極惹火

Jennie當晚罕有地以烏黑長直髮配齊瀏海示人，不過最大亮點絕對是她一身極度誘惑的性感造型！她穿上紫色蕾絲透視連體衣，超高衩剪裁配搭黑色長靴，完美展露修長美腿與Fit爆身材，火辣打扮一出場即成為全場焦點。

長直髮配齊瀏海現身。（影片截圖）

身穿紫色蕾絲連身衣。（影片截圖）

超高衩剪裁配搭黑色長靴極吸睛。（影片截圖）

甜嗌「週末哥哥」冧爆全場

其實Jennie與The Weeknd早於2023年因合演美劇《The Idol》結緣，今次兩人世紀同台，正是合唱該劇的人氣插曲《One Of the Girls》。The Weeknd介紹Jennie出場時對她讚不絕口，合唱期間兩人更不時甜笑對望，默契十足。表演結束後，兩人熱情擁抱致意，Jennie臨落台前更用韓文甜爆留下一句：「週末哥哥（The Weeknd的韓文暱稱），演出愉快！」相當得意。

兩人合唱《One Of the Girls》。（影片截圖）