馮允謙新歌《不在場》暗藏三部曲彩蛋　自爆曖昧會心跳加速害羞

「唱作王子」馮允謙（Jay）新歌《不在場》MV昨日上架，眼利Fans火速發現不但故事承接上一首歌《人間缺憾美》MV，而且與再之前作品《Break Me Down》，連續三首派台歌的MV都穿著黑色西裝，掀起Fans搜索MV「彩蛋」熱話。



馮允謙（Jay）新歌《不在場》MV昨日上架。（公關提供）

新歌創作班底陣容強勁

新歌《不在場》創作班底陣容強勁，作曲有馮允謙與T-Ma、Wyman填詞、楊展鴻編曲、T-Ma擔任監製。Jay說：「我超鍾意呢首歌，係一首慢板情歌，描述曖昧到無疾而終嘅情感故事，講出兩個人之間微妙而遺憾嘅關係。」過往作品大部份都是他親身個經歷或感受，但今次作品的題材與角度都是新嘗試，Jay坦言要代入別人感覺去演繹，充滿新鮮感。

新歌《不在場》創作班底陣容強勁。（公關提供）

馮允謙自爆曖昧期勁心跳

MV中Jay飾演「旁觀者」，歌詞故事中情感拉扯的男女主角由其他演員上陣。他說：「每個人對情感表達都唔同，有啲人鍾意另一個人就好想接近對方，或者一見到呢個人就會笑，亦都會有啲人會好內斂。（你呢？）我會心跳加速，不過得我知，大家睇唔到，表情上可能會好害羞。」

馮允謙自爆曖昧期勁心跳。（公關提供）

馮允謙以茶代酒演繹微醺感

為了呈現MV中深夜收工、獨處沉思的氛圍，導演要求Jay演繹酒後微醺感覺，鏡頭前他以茶代酒。「大家都知道我酒量麻麻，一飲酒個人就會變得飄忽、無法集中，加上我飲咗酒好易臉紅和水腫，為咗喺鏡頭前保持最佳狀態，就用烏龍茶代替真酒！」他又笑言因為早班拍攝，他清晨五時起床開工，身體略帶疲憊，但這種自然的倦怠感，與MV中寂寞、內斂的角色情緒不謀而合。

馮允謙以茶代酒演繹微醺感。（公關提供）

西裝造型「彩蛋」貫穿三部曲

Jay透露《不在場》MV故事一開始，他放工返到自己studio，剛好承接《人間缺憾美》MV情節。連同他今年第一首派台歌《Break Me Down》飾演在城市中深夜逃亡的精神分裂者，三首歌都穿著同款黑色西裝，這些都是Jay與團隊送給Fans的「彩蛋」。