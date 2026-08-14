周杰倫香港用餐被認出　服務員態度180度大轉變　好友揭驚人排場

華語樂壇天王周杰倫（周董）魅力無國界，無論走到哪都是眾人矚目的焦點。阿Ken日前上派翠克的Podcast節目「有空再聽」，在節目中爆料，曾與周杰倫一行人在香港想吃港式飲茶，卻因為沒訂位且正值尖峰時段，意外引發一場令人噴飯的「變臉秀」。



服務員認出周董秒變迷妹 態度180度大轉變

阿Ken回憶，當時餐廳一、二樓全滿，一行人走上三樓，並不確定該區是否已開放營業。

周杰倫和阿Ken在香港用餐遇狀況。（IG＠jaychou）

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剛坐下不久，一位年紀較長的女性服務員（阿姨）便氣沖沖地走進來，對著他們大聲咆哮：

「欸！你們怎麼都來了呢？」

「欸！有說這裡可以開放嗎？」



連珠炮般的質問讓現場氣氛一度相當尷尬，眾人也被這突如其來的火氣嚇到不敢作聲。

正當大家不知所措時，該位服務員定睛一看，發現坐在眼前的竟然是周杰倫本人。阿Ken生動地模仿阿姨當時的神情，原本兇悍的表情瞬間瓦解，轉向極度驚訝與興奮，甚至發出誇張的尖叫：

啊～～～！哇啊～～～！你們等一下下，我拿菜單給你們啊！

戲劇化的轉變讓阿Ken笑稱：「根本變了一個人！」

店員輪流上菜「不重複」 最後竟拿鈔票求簽名

更有趣的是，這場「朝聖之旅」才剛開始。阿Ken爆料，在那餐飯的過程中，每一次進來送餐、服務的員工竟然「完全沒有重複過」，顯然是後台員工得知天王駕到，大家排隊輪流進房間只為一睹周董風采。

而最誇張的還在後頭，到了結帳準備離開時，店員們竟然拿出一整疊的東西希望周杰倫簽名，阿Ken驚呼：「印象中裡面竟然還有鈔票！」天王超強的吸粉能力與影響力，讓原本一場可能的消費糾紛，瞬間變成了大型追星現場。

影片曝光後也引起網友熱議，紛紛留言：

「這就是周董的排場」

「阿姨太現實了哈哈」

「換作是我也會想進去上菜」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】