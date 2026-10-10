李修賢揭《霹靂先鋒》選角真相　轟周星馳爆紅後反臉：搞佢唔掂

現年74歲的李修賢早前因公開狠批周星馳「無兒無女無家庭」而遭到網民圍剿，事後拍片為言行道歉。近日，李修賢接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》專訪，再次重提與周星馳長達數十年的恩怨與合約糾紛，更親自還原當年拍攝電影《霹靂先鋒》的經過，並直言：「周星馳從來沒有把我當成貴人。」

李修賢接受汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》專訪。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

李修賢爆《霹靂先鋒》選角內幕

李修賢在訪問中透露當年為電影《霹靂先鋒》選角時，曾考慮過梁朝偉、王書麒等人，但無奈梁朝偉當時檔期爆滿，無法抽身接拍。而王書麒卻因要求高達30萬片酬，獅子大開口，令合作告吹。後來，李修賢在電視看到周星馳主持兒童節目《430穿梭機》，覺得他在節目中做「反派」及表現小聰明的眼神十分特別，於是邀請他到公司面試。李修賢亦在訪問中大讚當年周星馳非常守時：「我約佢早上九點，佢提前五分鐘就上到嚟。」

李修賢爆《霹靂先鋒》選角內幕。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

李修賢爆《霹靂先鋒》選角內幕。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

李修賢力排眾議起用周星馳

當時電影公司內部及幕後團隊對起用周星馳充滿疑慮，認為他缺乏票房號召力。然而，李修賢卻看中其身上的特質，最終力排眾議，頂住所有人反對的聲音，大膽起用星爺擔任男配角。李修賢進一步透露，當年為了能讓周星馳順利跨足電影圈，自己曾親自出面與無綫電視（TVB）高層多番談判周旋，才處理好周星馳的合約問題。

周星馳憑《霹靂先鋒》奪得第25屆台灣金馬獎最佳男配角。（《霹靂先鋒》劇照）

周星馳爆紅反臉不認人

然而，隨著周星馳一炮而紅，雙方的關係卻急轉直下。李修賢在訪談中講到咬牙切齒地指對方功成名就後便反臉不認人。他直言，彼此在合作第二部電影時，就已經明顯感到「搞佢唔掂」，甚至觀察到當時周星馳無論與多大牌的導演合作，外人都已無法駕馭或溝通。李修賢坦言，知道自己根本管不了他，所以到了拍《龍的傳人》那會，甚至連現場都不去了，直接放棄這個人了。言語間顯露出對周星馳至今仍未消退的怨氣。

李修賢在訪談中指對方功成名就後便反臉不認人。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

李修賢澄清壓榨周星馳傳聞

對於外界多年來指責他「壓榨周星馳」、「低價賣合約」等傳聞，李修賢在訪問中作出正面回應。他表示，當年與周星馳簽下的是兩年合約，並非傳聞中的長約。在合約期內，周星馳名氣大升，外面許多電影公司找他拍戲，片酬極高。李修賢指，自己當時採取開放態度，只要周星馳想賺錢，他都放行讓對方接拍外面的電影，給予其充足的自由度去發展。

電影《龍的傳人》中周星馳於街頭賣武營生。(電影截圖)