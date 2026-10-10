82歲馮素波凌晨3點突晒憔悴近照　眼神黯淡無光：我真的病倒了

現年82歲的「波姐」馮素波近年積極投入社交平台，不時與網民互動，深受大眾喜愛。然而，波姐今日（10日）凌晨突然在社交帳號上發文，透露自己不幸病倒，隨即引起大批粉絲與網民的關切。

馮素波凌晨在社交帳號上透露自己不幸病倒。（Threads@borjer_alice）

波姐晒憔悴近照盡顯疲態

波姐在貼文中上載了三張近照，並寫道：「我真的病倒了朋友們一定要健康」。相中可見，波姐戴著眼鏡，眉頭微皺且眼神黯淡無光，雙唇緊閉略顯乾裂，整個人顯得非常疲憊且虛弱無力，與往日精神奕奕、笑容滿面的形象大相逕庭，令人相當心疼。貼文發出後短短數小時，已吸引上萬名網民點讚及數百條留言關心。

馮素波曬近照眼神黯淡無光。（Threads@borjer_alice）

網民留言叮囑切勿熬夜

貼文一出，不少粉絲及網民紛紛在留言區送上溫暖祝福，留言提醒她多加休息，也有熱心網民提醒，若身體不適可以外出散步晒太陽，記得要找人陪同照顧，並叮囑波姐「不可以咁夜瞓」。大家皆希望波姐能安心休養、早日康復，繼續以精神奕奕的面貌與大家見面。

網民紛紛留言叮囑波姐切勿熬夜。（Threads@borjer_alice）

波姐看淡生死活在當下

波姐於今年82歲生日特別舉行了名為《峰波情未了3.0之八十後存在演唱會》的生日音樂盛會。在演唱會籌備及演出期間波姐展現出極佳精神狀態，並透過這次演唱會向大眾傳達「人生八十才開始」的豁達心態，認為只要心態年輕、健康允許，便能繼續追求熱愛的音樂與演藝事業。

馮素波日前於其YouTube頻道《貼地嫲嫲馮素波》分享了演唱會拜神及綵排的幕後花絮。（影片截圖）

馮素波日前於其YouTube頻道《貼地嫲嫲馮素波》分享了演唱會拜神及綵排的幕後花絮。（影片截圖）

縱橫演藝圈數十載的波姐，歷經摯愛離世與身邊好友告別後，對生死態度非常豁達。她曾與大眾分享與兒子討論身後事處理方式的心態，並坦言自己如今最看重的是「活在當下」、保持健康，並繼續做自己熱愛的演藝事業與公益活動。