鄧兆尊風騷做司儀爆笑全場　坦言怕痛拒繼承衣鉢：紮頭真係太辛苦

為紀念新馬師曾（祥哥）誕辰110周年，新馬派徒弟及徒孫特別在中港澳舉辦《紀念新馬師曾誕辰110周年好友演唱會》，中國一站已於2026年8月2日在廣州順利演出，而香港站剛於昨日（10月9日）一連兩場於高山劇場圓滿結束。昨晚祥哥徒弟曾慧、彭熾權和黎駿聲，以及徒孫司馬祥、劉麗、陳覺和鄭靄玉上台表演外，還有與祥哥亦師亦友的陳飛龍罕有參與演出，更邀請得祥哥兒子鄧兆尊出任特邀嘉賓客串做司儀，而祥哥愛女鄧翠玉和兒子鄧兆榮亦有到場欣賞。



(左起)黎駿聲、兆榮、翠玉、曾慧、兆尊和彭熾權難得聚首。（官方提供圖片）

鄧兆尊以一貫風騷幽默風格客串做司儀，拍檔史順宜主持節目。（官方提供圖片）

當晚演出前，大會率先舉行由新馬派嫡系傳人、祥哥徒弟曾慧、彭熾權和黎駿聲成立以傳承新馬派藝術為宗旨的「新馬師曾傳人聯誼會」舉行委任儀式，三人向鄧家子女兆尊、翠玉和兆榮派發委任狀，邀請他們出任聯誼會的顧問。之後三位徒弟再聯同一眾徒孫及表演者，演繹祥哥多首名曲及演出折子戲，包括：黎駿聲獨唱《周瑜歸天》；彭熾權跟鄭靄玉合唱《風流天子》；以及陳覺與劉麗合演《一把存忠劍》折子戲等等。客串司儀的兆尊以一貫風騷幽默風格，拍住史順宜主持節目，其中提到為何不繼承衣鉢，原來跟要紥頭有關，「我做過好多套戲，由冇對白到有對白都試過，其他嘢可以偷雞，但係紥頭要不斷扯住咁紥，真係太辛苦啦！」

派發委任狀。（官方提供圖片）

當晚曾慧先跟陳飛龍合唱《珍珠慰寂寥》，之後再與徒弟司馬祥拍檔演出祥哥名劇《仕林祭塔》折子戲。慧姐表示為紀念恩師祥哥籌辦三地演出，雖然有不少困難，但相當值得，看到祥哥的藝術得到觀眾欣賞特別開心，「我哋上次喺廣州演出好成功，好多觀眾都好欣賞，知道今次喺香港再有表演，都專登嚟香港再捧場。」慧姐透露10月26日澳門站已籌備得如火如荼，「當日會喺永樂戲院演出，戲碼同之前兩場都會有啲調動，但徒弟一定全數參與，但係徒孫因為證件問題，有啲可能未必參與到。」

曾慧先與徒弟司馬祥拍檔演出祥哥名劇《仕林祭塔》。（官方提供圖片）

陳飛龍先生是前新界鄉議局陳日新主席長子，他熱愛粤曲，猶其愛演唱祥哥作品，更視祥哥如師如父，祥哥很疼愛此晚輩，把唱其作品之「秘訣」也全部傳予對方，鄧家子女對飛龍哥極為尊重。飛龍哥談到今次罕有答應演出，他解釋很尊敬祥哥所以獲邀時二話不說就應承，「其實我冇諗過咩原因，一問我就答應演出，我有呢個義務。」飛龍哥對於祥哥的藝術和為人亦讚不絕口，「佢不單止努力，佢係有天分又努力，有好多人有天分就會恃，但係佢不單有好高嘅天分，仲要好努力，好謙虛，好肯吸收人哋嘅嘢，好開放，所以佢好多創新就係咁解，而且佢不單係天才，佢仲好聰明，好多嘢人哋諗唔到，佢諗到。」

曾慧先跟陳飛龍合唱《珍珠慰寂寥》。（官方提供圖片）

身旁一同接受訪問的兆尊，對於飛龍哥演繹亡父作品相當欣賞，「飛龍哥有佢嘅一套，吸收同表現得好好，尤其是佢練歌好密，所以造詣好深。」飛龍哥聽後笑言：「你咁講我會有壓力喎！」兆尊再說：「你基本演出已經發揮得好好啦！」以往翠玉經常陪祥哥去飛龍哥家中操曲，今次飛龍哥答應演出翠玉也是推手，翠玉坦言很開心飛龍哥能參與演出，又大讚飛龍哥對亡父很有心，「飛龍哥對阿爸真係無微不至，飛龍哥好鍾意爸爸，阿爸一有時間去佢屋企練歌，飛龍哥就會好似個小朋友咁好專心聽，阿爸又會每句咁去教佢，飛龍哥都會做到出嚟。」飛龍哥表示當年一開唱局自己跟祥哥都很高興。

兆尊與翠玉開心邀得陳飛龍參與演出。（官方提供圖片）

飛龍哥還主動透露另一件開心事，就是徐蓉蓉撰寫的《千面伶王 — 新馬師曾》一書，已「進駐」泰國總理府，「我送咗兩本書畀桌球手『白旋風』韋特（Jimmy White），泰國總理（陳錫堯）係佢fans，英國讀書時經常睇佢打枱波，所以請佢去總理府食飯，我就同韋特講佢係中國人後裔，爸爸一定係祥哥嘅fans，不如你攞本書送畀個總理啦，果然送咗畀總理佢開心到不得了，仲畀咗佢爸爸，就嚟總理府要訂書。」兆尊聽到喜訊非常開心，「直情係好激動，Jimmy White都係我偶像嚟，佢又係飛哥嘅好朋友。」翠玉亦高興謂：「阿爸真係好叻，有華人嘅地方就有人識得佢啦！」祥哥桃李滿門，藝術成就亦傳遍全球華人，兆尊坦承任重道遠，在演藝界工作要做得更好，「我不嬲係肩負住呢個責任感喺度，有呢個家族背景，都要安份守己咁去做，但會放鬆自由自在咁做，唔需要太過拘謹，最緊要跟住初心做好每個工作。」