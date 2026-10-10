歐倩怡自力更生復出遭網絡欺凌　被勸退網：連我媽都覺得我吵

歐倩怡（Cindy）與郭晉安於1999年因合作拍攝電視台旅遊特輯認識，兩人相戀7年後，於2006年於迪士尼樂園舉行婚禮。兩人婚後育有一子一女，過去曾被圈內稱為模範夫妻。2024年5月，歐倩怡與郭晉安於社交平台共同發布聲明，宣布正式結束長達18年之婚姻關係。回復單身生活後，歐倩怡選擇重返演藝圈幕前工作，然而，她於復出後接受幾次媒體專訪時的發言，卻引來了網民的激烈批評。

郭晉安和歐倩怡婚後育有一對仔女。（微博@郭晉安--歐倩怡）

歐倩怡重返演藝圈工作。（IG@cindyauau）

歐倩怡因惡評痛哭 母親憂言多必失勸退網

歐倩怡近期接受陳志雲主持的YouTube節目《Show Up》專訪。離開演藝圈近18年的歐倩怡，於節目中形容個人復出過程如同「由火星重返地球」。她表示自己花費了大半年時間去了解並掌握現代社交媒體的運作模式，期間更向相熟朋友及圈中藝人請教運作經驗。

歐倩怡接受陳志雲的YouTube節目《Show Up》的訪問。（《Show Up》影片截圖）

歐倩怡直言重返幕前最難適應的是網民的評論與留言，她指出以往僅需面對主流新聞媒體與狗仔隊報導，現時演變成人人均可建立自媒體的環境。她看過批評其手腳、五官細節的各種人身攻擊留言，同時有人質疑其個人品格，期間歐倩怡一度因負評過多而掉淚。歐倩怡父母亦對網絡言論感到不適，母親更認為她說話過多容易遭人批評，一度要求她關閉並取消所有社交媒體帳號，以減低家庭成員承受之社交壓力。

歐倩怡直言復出後最難適應的地方是網民的評論。（《Show Up》影片截圖）

連歐倩怡母親都勸女兒刪除社交賬號。（《Show Up》影片截圖）

坦然面對子女 簽新經理人從頭開始

談及家庭現況，歐倩怡透露18歲大仔已經前往英國留學，女兒則留在香港生活，兩名子女目前並未與她同住。她表示每逢週末會與子女見面、逛街及聚餐。她提到子女起初對家庭變動感到驚訝，但現時理解父母各自之選擇與決定，家人維持互相支持關係，子女同時知悉並支持她推廣食物營養知識。

早前歐倩怡帶愛女去北京旅遊。（IG@cindyauau）

歐倩怡與女兒透過車窗倒影自拍，場面十分溫馨。（IG@cindyauau）

對於過去婚姻失敗經驗，歐倩怡表示視其為人生歷程中的一場磨練，選擇平心接受。關於再婚想法，她表示僅抱持順其自然態度，目前並未規劃相關事項。歐倩怡還透露已於6月初簽署新經理人合約，將工作與事業重新出發擺在首位。談及現時感情狀況，她表示處於互相了解的階段，認為世界每日改變，現階段仍需依靠個人努力生活。