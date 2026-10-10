馮德倫未入圍金馬影帝直言「超嫉妒」楊偉倫　揭未獲舒淇安慰原因

電影《第四幕》監製爾冬陞日前率領演員馮德倫、袁澧林，與《善男信女》演員鍾雪瑩、楊偉倫及彭秀慧日前到百老匯電影中心擔任「電影中心三十開幕」嘉賓。



本屆第63屆金馬獎入圍名單公布，馮德倫遺憾未能憑《第四幕》角逐金馬影帝，現場開玩笑直呼「超嫉妒」憑《善男信女》順利入圍的楊偉倫！他幽默透露揭曉當天本以為會接到滿滿祝賀，結果什麼都沒發生，還以為手機沒電，笑稱只能明年再接再厲。

馮德倫遺憾未能憑《第四幕》角逐金馬影帝。（IG@stephenfungible）

馮德倫未入圍金馬影帝，直言「超嫉妒」順利入圍的楊偉倫：

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爾冬陞傳聞天祥「遺珠報導」安慰！馮德倫力挺老婆舒淇角逐新導演

被問到妻子舒淇是否有貼心安慰？馮德倫笑稱應該沒有，唯一安慰是監製爾冬陞特別傳了金馬執委會執行長聞天祥稱他是「最大遺珠」的新聞給他，代表實力獲得肯定，意思「差一點點」也很OK。

馮德倫與舒淇一直感情很好：

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他也大方表示，老婆舒淇憑《女孩》入圍最佳新導演，比自己獲提名還要開心，不過兩人各自獨立，就算自己入圍也不會特別要求老婆陪同出席頒獎典禮。

前年剛摘下金馬影后的鍾雪瑩，今年再度憑《善男信女》角逐最佳女主角，將與《第四幕》袁澧林及《雙囍》余香凝同台競爭，被外界譽為「死亡之組」。對於有網友將她與傳奇影后張曼玉拿來比較，鍾雪瑩謙虛回應：

每個人都不同，不可能比較。

她更正面看待競爭，直呼這不是死亡之組而是生機勃勃之組，看到5位入圍者中有3位來自香港，感到非常驕傲與開心。

袁澧林入圍自嘲「很威風」！楊偉倫自嘲「老二命」無信心拿影帝

同樣入圍影后的袁澧林心態則相當輕鬆，直言入圍感覺「很威風」，把頒獎典禮當成去參加派對，與鍾雪瑩、余香凝私下都是閨密而非對手。

而首度叩關金馬影帝的楊偉倫則笑稱前輩馮德倫只是開玩笑，自己得獎信心不大，自嘲從小就是「老二命」考不到第一名，但能擺脫過去搞笑形象獲得評審青睞已經非常神奇；入圍最佳女配角的彭秀慧也表示意外，希望能藉此讓更多人知道自己熱愛演戲。

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