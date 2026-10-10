東張西望｜女事主踢爆假富豪騙局　浮誇表情卻遭網民狂轟極Kam

無綫電視（TVB）節目《東張西望》早前連續報道一宗涉及林姓騙子「J」假扮富豪之詐騙案件，該名男子被指經常利用低級手段向身邊人借錢不還，事件曝光後隨即鬧得滿城風雨。隨後，一名差點成為苦主的女事主阿Faye主動接受訪問，向主持剖白自己如何憑藉敏銳觀察力識破騙局。

林姓騙子J假扮富豪。(節目截圖)

假富豪四處吹噓，但被阿Faye識破。(節目截圖)

阿Faye親述于假富豪交手細節

阿Faye於受訪期間表情極度豐富，手舞足蹈地講述事發經過，不時眉飛色舞兼挑動眉毛講述與騙子交手的經過。她提到在一次五星級酒店的飯局中，主動伸手向「J」索取卡片，惟對方推說自己毋須帶卡片。阿Faye隨即微微仰頭並露出一副恍然大悟的誇張表情，對着鏡頭調侃：「原來冇卡片，都係嘅，李嘉誠都冇卡片，咁我都咁樣諗嘅。」其後「J」假裝忘記帶錢包企圖讓阿Faye買單，阿Faye雙眼一轉早已看穿其意圖，於是佯裝點頭應允。

阿Faye聲情並茂地還原識破騙子經歷。(節目截圖)

阿Faye受訪時挑眉神情生動。(節目截圖)

到了第二次飯局，阿Faye決定反將一軍，以激將法故意讓對方吃癟。「J」持續約她吃飯以示愛意，阿Faye不僅未被迷惑，更在餐廳結帳時瞪大雙眼，傾前身體故作調侃地質問「J」是否帶錢包，令對方頓時面露尷尬神色。最終「J」無奈支付超過四千元餐費，阿Faye此時得戚地笑著揚起下巴指：「今次仲唔畀你受一個教訓！」談及離開時在車上被對方輕吻額頭，阿Faye頓時面露嫌棄神色，激動地還原當時強壓怒火的肢體動作，她深深吸一口氣為自己降火說：「心平氣和，唔好嘈住，唔好揼佢！」阿Faye強調自己由始至終看穿其虛偽，堅守立場把損失降至最低。

阿Faye反過來讓騙子付出代價。(節目截圖)

阿Faye指自己被J錫咗啖額頭。(節目截圖)

阿Faye嘗試為自己降火，仲配埋特效。(節目截圖)

女事主誇張演繹引爆全網爭議

節目播出後，阿Faye連串浮誇的肢體動作與面部表情隨即引發網絡討論。大批網民對於該名女事主接受《東張西望》訪問時的誇張演繹感到反感，批評其造作程度猶如將自己當成明星：「呢個嬸嬸冇俾人詐騙報東張西望個樣真係好搞笑嗰種沾沾自喜，認叻得嚟又扮嘢」、「話自己識啲顯赫嘅人講到好似佢親戚咁」。

網民指責她將受訪當作個人表演。（網上截圖）

部分留言認為事主受訪時說話語氣與小動作過多，戲份豐富，質疑她企圖借電視節目博取知名度：「上鏡果個阿嬸d戲有動作又有內心戲交......簽埋佢拍愛回家啦」。

網民批評其造作程度猶如將自己當成明星。（網上截圖）