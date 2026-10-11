李泳豪揭1歲遭愛犬狂咬縫160針真相　事發前現異象疑遭靈體附身

李泳豪（豪仔）日前現身YouTube靈異節目《香港象神金殿—靈異靈醫》，揭開了一段隱藏多年的童年驚悚往事。外界過去一直傳聞他在1歲時曾遭家中的猛犬瘋狂撕咬、險些喪命，而李泳豪不僅在節目中還原了當年的驚險瞬間，更揭露了這起咬人事件背後，隱藏著長達幾十年的靈異謎團。

李泳豪（豪仔）日前現身Youtube靈異節目《香港象神金殿—靈異靈醫》。（Youtube@香港象神金殿-靈異靈醫）

李泳豪1歲險遭愛犬咬死

李泳豪透露，當年他僅得1歲左右，突遭家中的都柏文狂咬，頭部及身體嚴重受創，送院後頭部整整縫了160多針，情況一度極其危急。回憶起當時的情形，李泳豪坦言自己全靠母親施明在千鈞一發之際奮力相救才保住性命。而當時父親李家鼎（鼎爺）正在電視台錄製《歡樂今宵》，接報後嚇得立刻拋下工作趕往醫院。

李泳豪1歲險遭愛犬咬死。（ig@drift_greg）

咬人愛犬本極具靈性

李泳豪解釋，母親原本養了三隻都柏文，視如己出、同床而眠。但為了照顧剛出生的他，便將狗寄養在位於九龍塘的外婆家中。多年來，包括外婆、親戚以及外界觀眾，都普遍認為這隻狗是因為吃醋才會發狂傷人，甚至讓外婆背負了照顧不力的誤解。令人意想不到的是，咬傷李泳豪的那隻都柏文其實非常聰明，甚至曾在許冠文執導的經典電影《鐵板燒》中出鏡。李泳豪透露，父母曾提起，那隻狗在咬完人之後表現得異常恐慌，彷彿瞬間變成了另一隻狗，讓人感到十分詭異。

李泳豪與父親李家鼎一起拍廣告。（影片截圖）

花園曾驚現「透明虛無物體」

李泳豪表舅父曾回憶道，六七十年代家中有一台老式大體積電視機，某天清晨他準備看電視，在未開機的情形下，竟從螢光屏的倒影中看到身後站滿了「人」。而在李泳豪出事的前一周，太婆與舅父不約而同在花園看到一塊透明、虛無縹緲的飄浮物，當時太婆還出聲將其趕走。當時，表舅父在想跟狗玩耍時，驚覺狗的眼睛竟然泛著「綠綠白白」的異樣光芒，當時便斷定狗是被某種靈體上了身。

表舅父竟從電視機螢光屏的倒影中看到身後站滿了「人」。（Youtube@香港象神金殿-靈異靈醫）

鄰宅裝修撞鬼證實靈體附身

除了家族內部的記憶拼圖，後續的一通節目熱線電話更證實了靈體聚集的推測。曾有觀眾打入《怪談》節目透露，當年恰好在李泳豪外婆家隔壁的大宅做裝修，某晚小憩時，突然聽到天花板傳來異響，隨即看到一個披頭散髮的女鬼直衝他跌落下來，嚇得他魂飛魄散。結合種種線索，李泳豪認為，當年那隻愛犬或許確實有一絲嫉妒心理，但絕不至於發狂至此。真相很可能是大宅附近靈體繁多，導致愛犬不幸被附身，才引發了這場幾乎要了他性命的童年慘劇。

鄰宅裝修撞鬼證實靈體附身。（Youtube@香港象神金殿-靈異靈醫）