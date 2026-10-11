BTS秘魯開唱酒店遭私生飯全天圍堵　RM深夜發文：吵到無法入睡

韓國天團防彈少年團（BTS）近日展開世界巡迴演唱會，於10月7日、9日及10日在秘魯首都利馬開唱，吸引大批海外粉絲前來支持。然而，部分狂熱「私生飯」卻將BTS下榻的酒店包圍得水洩不通，甚至進行24小時圍堵，嚴重影響成員與其他住客休息。隊長RM（金南俊）深夜忍無可忍，在社交平台發長文坦言「吵到無法入睡」，懇求粉絲理智離開。

防彈少年團（BTS）於10月7日、9日及10日在秘魯首都利馬開唱。（IG@bts.bighitofficial）

秘魯開唱遭24小時死守圍堵

從網上瘋傳的現場影片及相片可見，BTS下榻酒店門外以至周圍數公里的範圍擠滿了密密麻麻的人潮，盛況堪比大型節慶聚會，場面相當失控。狂熱粉絲不僅在現場日夜高聲尖叫喧嘩，更有極端私生飯拿出鐳射燈，直接向酒店高層房間的窗戶胡亂照射，騷擾全棟酒店的住客。每當疑似接載BTS成員的保姆車駛出酒店時，群眾更失控地蜂擁上前攔截車輛，場面極其危險，嚴重威脅成員與工作人員的安全。

BTS下榻酒店門外以至周圍數公里的範圍擠滿了密密麻麻的人潮。（小紅書@巧克力袋鼠）

BTS下榻酒店門外以至周圍數公里的範圍擠滿了密密麻麻的人潮。（小紅書@巧克力袋鼠）

BTS下榻酒店門外以至周圍數公里的範圍擠滿了密密麻麻的人潮。（網上圖片）

RM深夜罕發長文哀求放過

面對失控的圍堵情況，隊長RM於深夜在粉絲社群平台發布長文，情緒相當無奈。他表示，這是自己人生中第一次來到秘魯，心情本應既激動又開心，但因為有人整天駐守在酒店門口，導致成員及工作人員都非常辛苦：「連房間裡都很吵，大家都睡不好，而且也給同住一家酒店的客人造成了很大的困擾。」RM強調，若無法獲得充分休息和睡眠，將直接影響演唱會的演出質數。他情真意切地呼籲大家不要繼續停留在酒店前，無論是利馬、智利、巴西、阿根廷還是未來亞洲各站。

RM深夜罕發長文勸粉絲離開酒店門口。（weverse截圖）

消息曝光後，不少理智粉絲及網民紛紛發聲斥責私生飯的惡劣行為，呼籲大家給予藝人應有的私人空間，尊重偶像的休息時間，讓演唱會能夠順利進行。