梅艷芳骨灰被盜丨潘小文爆姪仔梅柏麟已報案　因經濟窘迫難出懸紅

香港樂壇一代天后梅艷芳（梅姐）骨灰被盜的消息震驚全港，事件曝光後引發各界高度關注。梅媽生前好友潘小文於今日（11日）凌晨在個人網台節目《娛樂小奶媽》開播，證實梅艷芳骨灰不幸遭人盜竊。潘小文表示，自己早前接獲消息時深感不可思議與極度憤慨，情緒激動至一度頭暈目眩，無法接受梅艷芳在離世多年後仍遭受如此不敬。

10月10日是已故天后梅艷芳63歲冥壽。（網上圖片）

坦言因經濟窘迫難出懸紅

針對案件進展，潘小文透露本次係由梅姐姪仔梅柏麟正式向警方報案處理。面對外界質疑家屬何以未有高調懸紅緝兇，她無奈澄清外界對梅家財政狀況的誤解，坦言家屬目前面臨嚴峻經濟壓力，「根本冇錢去出懸紅」，呼籲大眾切勿誤以為梅媽有留下巨額財產予後人。

潘小文透露本次係由梅姐姪仔梅柏麟正式向警方報案處理。（直播截圖）

潘小文指暫未接獲勒索電話

對於外界擔憂竊賊動機是否涉及勒索，潘小文指出，截至目前為止家屬均未接獲任何恐嚇或要求贖金的來電。她強調，現階段案件已全權交由警方調查，在結果出爐前，家屬與相關人士均會保持克制，不會對嫌疑人身分進行無根據的臆測，一切靜待執法部門釐清事實真相。

潘小文指梅艷芳家屬暫未接獲勒索電話。（直播截圖）

盼凝聚眾人力量尋回梅姐骨灰

至於選擇在10月10日梅艷芳生忌當日公開此事，潘小文解釋，每年生忌資深歌迷均會舉辦追思聚會，家屬遂於今年聚會中向歌迷會痛告此事。雙方經商討後達成共識，決定將此事公諸於世，期盼凝聚傳媒與全港市民的力量共同緝兇，盡快尋回梅姐骨灰，還梅艷芳一個清淨安息之所。

梅艷芳國際歌迷會發文全文。（IG@ anitamuifanclub1010）