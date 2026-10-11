梅艷芳骨灰疑被盜｜僧人指數月前家人曾了解　消息：無收勒索電話

昨日（10月10日）是已故樂壇天后梅艷芳63歲冥壽，但梅艷芳國際歌迷會昨日轉載梅艷芳安放於大嶼山海會塔的骨灰懷疑被盜的消息，指報警近3個月仍未尋回，呼籲市民提供線索。警方指案件列作「求警協助」，由大嶼山警區重案組跟進。



《香港01》記者今早（11日）到海會塔了解，一名僧人對梅姐骨灰是否被盜抱有懷疑態度，他不排除龕位螺絲只是自然鬆脫，數月前家人已接獲通知到場了解。消息指，涉事骨灰龕場沒有其他骨灰龕被盜，梅艷芳家人至今亦未有收到任何勒索電話，警方仍正調查事件是否涉及盜竊。



今早（11日）記者到寶蓮禪寺海會塔了解事件，海會塔外設有保安亭。（香港01記者攝）

翻查資料，梅艷芳的骨灰擺放在大嶼山寶蓮禪寺海會塔，靈位名字寫上「珠女」。當年梅覃美金受訪時指，「珠女」為梅艷芳的乳名。

今早（11日）記者到寶蓮禪寺海會塔了解，梅姐骨灰位的6粒螺絲完好無缺，未見損毀痕跡；海會塔外設有保安亭，而梅艷芳靈位前擺放著多束鮮花及生果等。記者向海會塔一名僧人查詢事件時，他稱海會塔保安嚴謹，有裝設閉路電視，亦有人會巡邏。但他對梅姐骨灰是否被盜抱有懷疑態度，指數月前有歌迷會發現靈位螺絲鬆脫，歌迷會隨後通知家屬。

靈位名字寫上「珠女」。當年梅覃美金受訪時指，「珠女」為梅艷芳的乳名。（香港01記者攝）

該名僧人續稱，事件亦通報到辦事處，梅艷芳的家屬接獲通知後，後來有到場了解。他估計，螺絲或因冷縮熱脹而自然鬆脫，歌迷會祭拜時見到異樣，「可能係啲螺絲可能鬆脫，跌咗出嚟，佢哋咪緊張」，但他認為緊張亦無可厚非。

消息指，涉事骨灰龕場亦未有其他骨灰龕被盜，梅艷芳家人至今未有收到任何勒索電話。據了解，寶蓮寺海會塔沒有記錄何時打開骨灰龕的資料，故警方仍在確認事件是否涉及盜竊。

梅艷芳的骨灰原本安放在大嶼山海會塔，靈位名字非梅艷芳而是其乳名「珠女」。（香港01記者攝）

昨日（10日）梅艷芳國際歌迷會轉載一則署名為「梅艷芳家人」的啟事，指梅艷芳於2003年逝世後，其骨灰經家人安排，安放在大嶼山寶蓮禪寺的海會塔。為了讓梅艷芳享有安寧的私人空間，當年梅媽低調安排，靈位上並沒有遺照。

然而，今年7月18日，歌迷前往海會塔拜祭時，發現存放梅艷芳骨灰位置的門牌螺絲鬆脫，未見存放在內的骨灰甕。歌迷立即通知梅艷芳家人，而其家人亦迅速報警求助。

啟事提到，警方調查至今已接近3個月，仍未有任何進展。此事件對梅艷芳家人帶來極大困擾及精神折磨，加上梅媽早前離世，家人正承受著雙重打擊，心力交瘁。

已故樂壇天后梅艷芳（梅姐）的家人昨日（10日）發布啟事，指有歌迷於7月18日前往海會塔拜祭時，發現存放梅艷芳骨灰位置的門牌螺絲鬆脫，未見存放在內的骨灰甕，其家人已知悉並報警求助，惟警方調查至今近3個月，仍未有任何進展，呼籲各界如有相關消息，請盡快聯絡警方或家人。

家人期望能盡快尋回梅姐的骨灰，讓梅姐得以重新安息，呼籲各界友好，及曾經前往拜祭的歌迷、善信、以及廣大市民幫忙：

．提供消息及資料：在今年7月18日或之前（特別是今年1月初至7月中），曾到訪大嶼山海會塔，或寶蓮寺一帶的市民，如曾目擊任何可疑人士，或發現有人手持疑似骨灰甕等器皿，請盡快聯絡警方。

．提供車Cam片段：在今年7月份（特別是7月18日之前）曾駕車前往海會塔或寶蓮寺的司機，提供相關日期的車Cam畫面，讓梅姐早日「回家」。

警方回覆《香港01》查詢時指，7月18日接獲報案，指存放在大嶼山昂坪一寺廟的物品懷疑遺失。經調查後，案件列作求警協助，交由大嶼山警區重案組跟進，暫未有人被捕。警方會繼續與報案人及相關人士保持聯絡及作適當跟進。

已故樂壇天后梅艷芳。 （新浪微博@梅艷芳國際歌迷會）