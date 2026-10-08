死有對証｜阮浩棕挑戰零對白獨腳戲　重現手刃親父入魔演技獲激讚

無綫懸疑法證劇《死有對証》昨晚（7日）播出一集迎來驚天反轉，飾演資深港聞記者「詹柏宇」的阮浩棕，竟然就是隱藏的弒父兇手！他在劇中上演近1分鐘的零對白獨腳戲，入魔般重溫當年手刃親父的駭人畫面，演技大爆發！事後他更在社交媒體感性發文，自爆拍攝時淚水「毫無預警湧出」，精湛內心戲獲網民洗版式激讚！



阮浩棕。（IG@yuenhochungnicholas）

阮浩棕在劇中飾演資深港聞記者「詹柏宇」。（IG@yuenhochungnicholas）

《死有對証》第23集高潮反轉

劇情講述柏宇與繼兄（甘世宏）理論後，意外揭開當年被掩蓋的真相。失魂落魄的他重回舊屋，塵封記憶瞬間湧現：原來年少時的他不忍母親馮瑜（韓馬利飾）遭爛賭生父詹信基（張本立飾）毒打，拉扯間頭部受重擊，憤恨下竟手刃親父！現時的柏宇如同入魔般不斷重複當年「捅人」動作，畫面極度駭人。當年他因衝擊過大失憶，母親與甘樹培（鄭子誠飾）為保他才先後頂下殺人罪名。

塵封記憶瞬間湧現。（IG@yuenhochungnicholas）

阮浩棕飾演的詹柏宇如同入魔般不斷重複當年「捅人」動作。（IG@yuenhochungnicholas）

挑戰近1分鐘「零對白獨腳戲」

對於這場高難度獨腳戲，阮浩棕曾坦言，這是劇中最具挑戰性的一幕：「因為呢場戲一下將所有嘢扭轉，將詹柏宇內心最恐怖、唔想畀人知嘅嘢呈現出嚟，對於劇情嚟講係好重要。同埋呢段戲全部係感情戲，亦都無對手，全部靠自己想像，所以係好難掌握。」

極高難度獨腳戲。（IG@yuenhochungnicholas）

阮浩棕感性剖白拍攝心境

他其後更在社交媒體發文抒發感受：「回憶起所有被封存嘅記憶，零對白、全內心、獨腳戲，第23集為止對詹柏宇最震撼嘅場口。多謝導演銀導對我嘅絕對信任，畀100%空間我去感受同體會。好記得係現場有幾大嘅震撼感，淚水係毫無預警嘅情況下湧出。多謝阿銀，我好鍾意呢兩場戲。」

阮浩棕感性剖白拍攝心境。（IG@yuenhochungnicholas）

網民洗版盛讚演技大躍進

阮浩棕的全情投入成功感染觀眾，劇集播出後，大批網民隨即湧入其帖文留言洗版激讚：「演技有進步！加油」、「呢場真係幾難演 內心湧出來的 good 加油」、「演繹得淋漓盡致」，一致認證其演技大躍進！