梅艷芳骨灰被盜丨爆靈位螺絲一年前已鬆脫　歌迷會盼警方徹查真相

一代巨星梅艷芳（阿梅）逝世多年，其安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的骨灰近日驚傳離奇失蹤。家人早前透過歌迷會發表聲明，透露早在今年7月已發現骨灰不翼而飛並隨即報警，惟事隔近三個月依然查無下落，消息一出震驚全港。



梅艷芳（TVB影片截圖）

對於骨灰失蹤的消息，梅艷芳官方歌迷會「芳心薈」現任會長Eva表示，自己亦是昨日才接獲通知。她坦言一眾歌迷對此感到極度震驚與難過，直言「從未想過會發生這種事」，但承諾團隊會全力配合追查真相。

網民發現梅艷芳靈位螺絲一年前已鬆脫。（Threads@precious.cantopop）

靈位螺絲一年前已鬆脫

消息曝光後，有細心的歌迷與網民翻查近年到海會塔祭拜時拍攝的照片，驚然發現靈位早在一年多前已出現異常痕跡。網絡對比照顯示，早在2025年7月，靈位左下方的螺絲已出現變動痕跡；到了同年9月，右下方的螺絲亦告鬆脫，鎖緊方向顯著不同。

網民發現梅艷芳靈位螺絲一年前已鬆脫。（Threads@precious.cantopop）

網民發現梅艷芳靈位螺絲一年前已鬆脫。（Threads@precious.cantopop）

會長Eva證實，經比對舊照後，確定螺絲確於一年前開始鬆脫。她推測若骨灰真遭人強行拆走，恐怕早在去年已發生。對於盜竊者的意圖，Eva直言感到困惑：「如果係勒索，都有對頭人，但而家乜都冇。」目前歌迷會正發起網上募集行動，呼籲歌迷提供不同時期的現場照片，以釐清靈位變動的準確時間線，同時希望警方與寺方管理層能深入徹查。

網民發現梅艷芳靈位螺絲一年前已鬆脫。（Threads@precious.cantopop）

網民發現梅艷芳靈位螺絲一年前已鬆脫。（Threads@precious.cantopop）

擔憂CCTV紀錄遭覆蓋

對於為何7月發現失蹤卻延至現時才公開，Eva表達了歌迷會的質疑。她指出，若能及早公佈，大家便能更早動員尋找；如今相隔三個月，現場的監控電視（CCTV）畫面極可能已被覆蓋清理，為調查增添難度。不過，她亦補充該處同時安放了不少名人的骨灰，平時有寺院及管理公司專人看管，理論上安全防線不至於如此脆弱。此外，Eva表示願意選擇相信寶蓮禪寺智德法師所指骨灰「應該仲喺度」的說法。

靈位名字寫上「珠女」。當年梅覃美金受訪時指，「珠女」為梅艷芳的乳名。（香港01記者攝）

歌迷相信阿梅靈魂常在

Eva分享道，歌迷們一直深信阿梅靈魂從未離開。在過往於祭拜活動中，曾出現歌迷合唱致敬歌曲時現場玻璃連環爆裂、在現場下大雨時，獨獨祭品食物未被淋濕，以及飛蛾全程相隨等不可思議的巧合。她強調，無論骨灰現狀如何，阿梅的精神將永遠留存於大家心中。作為歌迷，大家會以正能量面對這次風波，不參與任何無謂的不實傳聞或八卦炒作。