江美儀《一個好人》被爆做騷拍完即走！義工指要獨自滅蝨2.5小時

TVB善舉節目《一個好人》於2024年播出時大獲好評，視后江美儀落區做義工展現親民專業一面。豈料事隔兩年，滅蟲組織負責人陳家駱（阿臣）近日於社交媒體發長文，震撼大爆當年拍攝內幕！阿臣怒轟有人遲到兼高冷，拍攝兩小時擺完姿態即快閃離開，更將剩餘98%滅蟲工作全甩給他，文章曝光後隨即引爆全網洗版！

陳家駱（阿臣）。（YouTube@TVB USA Official）

阿臣親述拍攝黑幕

出身破碎家庭兼歷過床蝨煎熬的阿臣成立滅蟲組織，本意為義務幫助基層。他坦言當初因組織缺乏資金，期望透過節目曝光吸引善長捐款，才忍氣吞聲配合劇組。為了找尋合適單位「假戲真做」，他逐家逐戶求問付費客戶，最終說服客戶借出親戚單位，連原本數千元的服務費都分文不收。面對劇組人員對床蝨極度恐懼，他更自費數百元購買6件即棄保護衣供工作團隊使用。豈料視后江美儀當日不僅遲到且態度高冷，鏡頭前拿着蒸氣機擺姿態拍攝兩小時，實際上僅完成了微不足道的2%滅蟲工作！

陳家駱控訴視后遲到高冷僅拍2%進度。（YouTube@TVB USA Official）

爆江美儀鏡頭前拿着蒸氣機擺姿態拍攝兩小時。（YouTube@TVB USA Official）

義工獨留惡臭蝨屋苦幹2.5小時

更讓阿臣匪夷所思的是劇組隨後的「調虎離山」操作。拍完屋內鏡頭後，導演突然叫他落樓下補鏡頭，隨即宣佈原定回辦公室的訪問取消並「原地解散」。阿臣直言：「我有理由相信係影后（視后）覺得拍完唔想再入屋，然後掉低我一個人喺度。」最終阿臣被迫一個人留在臭氣熏天、滿布床蝨的單位內，獨自苦幹2.5小時完成剩餘98%的工作。更離譜的是，劇組離場時竟連阿臣自費買、自己都不捨得穿的保護衣全部順手拎走，連一杯奶茶的慰問都沒有，令他心寒至極！

江美儀在節目中對床蝨表示恐懼。（YouTube@TVB USA Official）

江美儀為善舉「豁出去」。（YouTube@TVB USA Official）

怒轟假慈善節目踐踏真心義工

阿臣在文中悲憤痛斥，過去與《星期日檔案》女導演合作，對方即使面對劏房惡劣異味亦全程相陪做完；他更點名大讚前記者陳嘉敏在無冷氣、極惡臭的惡劣劏房陪他企足3小時無一句怨言。對比之下，這個標榜藝人做義工的娛樂節目卻完事即走，讓他直言：「呢個節目令我從此對上電視做好事嘅人多咗數不盡嘅有色眼鏡，同質疑。因為我知道真心實意做義工嘅人不屑於拋頭露面」。

怒轟假慈善節目踐踏真心義工。（Threads截圖）

全網群情洶湧聲討「做騷」

事件曝光後引發大批網民熱烈討論，不少人對阿臣遭遇深表同情。有網民留言痛批：「拍攝前你自費準備保護衣，拍完又留返你一個做滅蟲，聽落真係好唔公平。」亦有觀眾表示感覺被欺騙，直指劇組：「欠人情味，欠尊重，真心被踐踏。」面對各項指控與輿論發酵，江美儀至今仍未就事件作出任何公開回應。