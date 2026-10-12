吳亦凡「獄中發福照」韓國瘋傳　外貌大變震驚網民　真實情況揭曉

中國男星吳亦凡（Kris Wu）因性犯罪遭判刑13年，目前正在服刑，近日卻有一張號稱是他「獄中發福」的照片在海外社群平台及韓國網路瘋傳，照片中的他臉部明顯變圓、身形也比過去壯碩許多，引發網友熱議。不過經查證後發現，這張照片並非吳亦凡服刑期間的真實影像，而是利用他過去的畫面加工製作。



近期網路流傳的照片中，吳亦凡被拍得與過往螢幕形象差異甚大，臉頰變得圓潤、身材也明顯發福，不少網友因此猜測他的近況，相關照片更在韓國網路社群引發大量討論。

韓國網絡近日流傳一張聲稱是吳亦凡的近照，經比對後發現，照片原始素材來自吳亦凡2015年接受訪問時的影片畫面（微博圖片）

不過，據新加坡媒體等外媒報導，這張所謂的「獄中發福照」並非近期拍攝。經比對後發現，照片原始素材來自吳亦凡2015年接受訪問時的影片畫面，之後有人透過影像加工，刻意將他的臉型及身材修改成發福模樣，營造出「入獄後變胖」的假象。

吳亦凡自2021年因涉嫌性犯罪遭警方調查後，相關消息便屢次成為網路討論焦點。2022年，他因強姦罪及聚眾淫亂罪等罪名被判處有期徒刑13年，服刑期間也多次傳出各種未經證實的消息。

去年11月，網路上曾有匿名人士自稱是吳亦凡獄友，聲稱他在監獄內遭到毆打致死，甚至一度流傳他因絕食而死亡的說法，當時同樣引發外界關注。與相關傳聞一同流傳的「獄中囚服照」，之後也被指出是經過加工的圖片。

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