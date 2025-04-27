吳亦凡再爆醜聞「涉逃稅3億人民幣」近況曝光　常吃這東西暴肥9kg

吳亦凡自2021年因性侵未成年者的指控而成為焦點，近日更因涉嫌逃稅高達3億元人民幣而引發廣泛關注，隨著案件的持續發展，吳亦凡的監禁生活及其在看守所的待遇也逐漸浮出水面。



吳亦凡自2021年因性侵未成年者的指控而成為焦點。（資料圖片）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 6

吳亦凡自2021年起，因網紅都美竹指控他性侵未成年者而受到廣泛關注。經過警方和檢方的調查，他被控強姦及聚眾淫亂罪，最終在一審中被判處13年有期徒刑，二審則維持原判。

近期，有律師在網上爆料，稱吳亦凡已從監獄轉移至北京朝陽看守所，原因是他涉嫌逃稅高達3億元人民幣。此外，據傳他在看守所中擔任「頭板」（即每個房間的老大），生活待遇較好，無需每日值班，主食為饅頭配白菜及蕃茄炒雞蛋。早前也曾有消息稱，他在服刑期間體重增加了9公斤。

該律師進一步解釋，如果逃稅罪名成立，法院將根據新發現的罪行作出相應判決，並依據中國大陸刑法第六十條的規定，決定最終的刑罰。已執行的刑期將計入新判決中，意味著將採用「先併後減」的方式進行處理。

吳亦凡自2021年8月16日被北京檢方以強姦罪批准逮捕以來，便未曾公開露面，外界普遍認為他一直被羈押。至今，案件已持續超過四年，二審仍維持原判，並附加驅逐出境的處罰。

【相關圖輯】EXO歸國四子返中國10年星途大不同 吳亦凡入獄「他」成大贏家（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

延伸閱讀：

潘宇謙拄拐杖5個月又解約 看盡演藝圈冷暖：不是每個人都是朋友

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】