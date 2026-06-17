都美竹網暴單親媽媽拒道歉　遭法院強制扣款人設崩塌引發輿論海嘯

網紅都美竹因拒絕履行法院判決的「五大平台公開道歉」義務，於6月15日遭湖南法院強制採取替代執行，將判決書正文全網公開。案情揭露她曾欺騙並拉黑借款給她的單親媽媽粉絲，甚至惡意反咬誣陷導致對方重度抑鬱。都美竹被指是為了保全其依仗「吳亦凡事件」建立的「完美受害者」人設，以此維護商業利益。

都美竹寧願給錢也絕不低頭道歉。（微博＠都美竹）

單親媽媽遭網暴變重度抑鬱

原告人朱柔芝（朱姐）本身是一名獨力撫養孩子的單親網約車司機。在2022年至2023年期間，她因為十分同情都美竹在網絡上高調聲稱「打官司缺乏資金」及「家屬身患重病」等悲慘遭遇，出於信任陸續向對方匯款，前後累計提供了高達近20萬元的真金白銀援助。豈料到了2023年底，朱姐因炒股虧損加上親人抱病，無奈之下唯有向都美竹求助，希望能討回部分款項。然而，在艱難地收回3萬元後，朱姐便隨即遭到都美竹無情拉黑，更在社交平台上展開惡意報復。她指名道姓誣陷朱姐涉嫌「貸款詐騙」及「誘騙貸款炒股」，導致朱姐精神徹底崩潰，最終不幸確診為重度抑鬱症。

都美竹拒絕跨平台公開致歉

經過法院審理後，法官依法認定都美竹的惡劣行為已構成對朱姐名譽權及隱私權的嚴重侵害，並作出了相關判決。都美竹賠償朱姐維權合理開支189元及精神損害撫慰金2,000元，合共2,189元人民幣，更將發表在平台的涉案抹黑影片與文字全數移除。作為判決的核心懲罰義務，法院要求其必須在抖音、微信視頻號、新浪微博、小紅書、B站等五大平台的顯著位置，連續30天刊登經法院審核的書面道歉信都美竹至今仍採取消極對抗態度，不肯履行。

死守「完美受害者」招牌保服裝帶貨利益

對於都美竹寧願被法院強制扣款也堅決不肯低頭道歉的頑固行徑，輿論普遍認為，都美竹當年依仗著在「吳亦凡事件」中樹立的「勇敢維權者」與「完美受害者」人設光環，成功在大眾視野中迅速躥紅並吸納海量流量。這塊道德招牌不僅是她行走江湖的根本，更是她旗下服裝網店以及日常直播帶貨吸金的商業命脈。