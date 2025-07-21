都美竹事隔4年登訪談節目　親揭吳亦凡「選角誘騙性侵」過程細節

曾揭發吳亦凡（Kris）性侵震撼內地娛樂圈的關鍵人物都美竹，近日登上女性訪談節目「嫂嫂請講」，公開講述當時與吳亦凡相識的始末，引發輿論熱議。



節目以「頂流終結者」、「18歲屠龍」等標語宣傳，雖吸引關注，卻也被批炒作司法悲劇、消費受害者。

都美竹（小紅書@都美竹）

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都美竹在節目中透露18歲時準備高考期間收到吳亦凡經紀人透過微博私訊，稱徵選MV女主角，要求提供個人資訊，之後又要她來面試，但因為在準備高考，所以就拒絕。

直到考上北京的大學後，她又再次收到邀約，就與朋友一起去面試，被帶至吳亦凡的豪宅，屋內聚集十多位年輕女子與音樂人。都美竹回憶，原以為是正式面試場景，卻在飲酒遊戲中失去意識，醒來後發現與吳亦凡同床，內心震驚混亂。

她坦言，當時年輕不懂社會規則，以為對方是真心對待，甚至短暫交往。直到發現對方同時聯絡多名女孩，包含她的室友與同學，才意識受騙。對於外傳吳亦凡曾開出2000萬元人民幣（折合約2200萬港元）和解金，她表示選擇拒絕「這不只是我一個人的事。」

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不過，節目播出後爭議不斷。不少網友批評節目將她包裝為「嫂嫂」，無視其受害者身份，還以戲劇化行銷語吸引流量，令人質疑其真實關懷女性初衷。此外，都美竹在節目中自稱「從未主動報警」，與過去北京警方通報中指出「由她配合啟動」及外流錄音檔中她提出800萬私了方案的說法不符，引發誠信爭議。

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